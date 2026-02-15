Fã de pão de queijo, italiano Berrettini se sente em casa no Rio Open

Ex-número 6 do mundo (seu melhor ranking) e atual 58º, Matteo Berrettini se sente em casa no Rio Open. Neto de brasileira, o tenista italiano falou, neste sábado, sobre a alegria por voltar ao torneio.

- Estou muito feliz. Já tem quatro anos que não jogava no Rio. Estou muito feliz porque todo mundo sabe que tenho família aqui e bons amigos. É uma cidade que eu amo e acho que a atmosfera que eu experimentei quatro anos atrás foi muito linda, mesmo com a chuva. Estou muito animado para começar.

Em 2022, o italiano venceu o brasileiro Thiago Monteiro na estreia e perdeu nas quartas de final para o espanhol Carlos Alcaraz.

Perguntado sobre suas melhores lembranças do Brasil, Berrettini respondeu:

- Tenho muitas. Eu não me lembro da primeira vez que eu vim, porque eu tinha nove meses. Depois, me lembro de vir aqui, na praia, beber água de coco e perguntar para minha avó por queijo coalho. Eu me lembro que ficava ansioso para que minha vó voltasse com algum pão de queijo para casa e guaraná, que na Europa a gente não encontrava com tanta facilidade quando eu era criança - recorda o tenista.

O ex-número 6 do mundo também foi questionado se sabe falar português:



- Não falo, mas entendo um pouco. Se vocês falam um pouco devagar, acho que consigo entender - disse rindo.

Duelo de italianos no Rio Open

Berrettini é um dos três italianos na chave principal do Rio Open. E a estreia será justamente contra um compatriota, Lorenzo Sonego (60º).

No confronto direto, a vantagem é do ex-número 6 do mundo, que venceu o amigo em três dos quatro duelos até hoje. O embate mais recente foi em Marraqueshe, em 2024, com triunfo de Berrettini.

Número 23 do mundo e segundo cabeça de chave, Luciano Darderi completa o trio da Itália na chave principal do Rio Open.