A elite global do esporte se reúne em Madri, nesta segunda-feira (20), para a 26ª edição do Prêmio Laureus, considerado o "Oscar" do Esporte. O evento será apresentado por Novak Djokovic e pela esquiadora Eileen Gu, a partir das 15h (horário de Brasília), e quatro brasileiros estão no páreo: a skatista Rayssa Leal, o surfista Yago Dora, o tenista João Fonseca e o nadador paralímpico Gabriel Araújo, o Gabrielzinho.

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A premiação celebra os melhores atletas em seis categorias diferentes: Melhor Atleta Homem do Ano, Melhor Atleta Mulher do Ano, Revelação do Ano, Retorno do Ano, Melhor Atleta nos Esportes de Ação, e Melhor Atleta com Deficiência. O Laureus também destaca a Melhor Equipe do Ano e o Prêmio Esporte para o Bem, categoria dedicada a iniciativas voltadas para a promoção de mudança social.

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João Fonseca beija o troféu do ATP 500 da Basileia, na Suíça (Foto Fabrice COFFRINI / AFP)

Yago Dora x Rayssa Leal

Indicados à categoria "Melhor Atleta nos Esportes de Ação", os brasileiros Yago Dora e Rayssa Leal terão um duelo particular no Laureus 2026. O surfista faz sua estreia entre os indicados, após a conquista de seu primeiro título da WSL (World Surf League). Por outro lado, a skatista já é uma veterana: tetracampeã do SLS Super Crown em 2025, Rayssa concorre à premiação pela quarta vez.

Na categoria "Revelação do Ano", o representante brasileiro é João Fonseca que fez sua estreia no circuito profissional em 2025. A temporada do jovem tenista ficou marcada pelas conquistas do ATP 250 de Buenos Aires e ATP 500 da Basileia.

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Fenômeno das piscinas, o nadador Gabrielzinho também recebeu sua primeira indicação ao Laureus, na categoria "Melhor Atleta com Deficiência", após um início de ciclo olímpico cheio de carisma e medalhas. Aos 23 anos, ele conquistou três ouros no Mundial de 2025 (100m costas S2, 200m livre S2 e 50m costas S2), e completa o time dos brasileiros.

Campeão Mundial da WSL 2025, Yago Dora, com bandeira do Brasil (Foto: Cait Miers/WSL)

Estrelas apresentam o evento

Se a lista de indicados é uma constelação, não poderiam faltar estrelas na apresentação do Laureus. Cinco vezes premiado como "Melhor Atleta Homem do Ano", e dono de 24 títulos de Grand Slam, o tenista Novak Djokovic conduzirá a cerimônia no palco.

Ao lado dele, estará a esquiadora Eileen Gu, dona de seis medalhas nas Olimpíadas de Inverno. Nascida nos Estados Unidos e filha de mãe chinesa, a atleta decidiu representar o país asiático. Nos Jogos de Milão-Cortina, ela conquistou o ouro no halfpipe, e pratas nas modalidades Slopestyle e Big Air.

Rebeca Andrade foi laureada em 2025

O Prêmio Laureus 2025 ficou marcado para os brasileiros pela vitória de Rebeca Andrade na categoria "Retorno do Ano". A ginasta foi escolhida após sua trajetória de resiliência ao superar uma série de lesões e conquistar quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris.

Rebeca Andrade recebe Prêmio Laureus de 'Retorno do Ano', em 2025 (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Veja todos os indicados ao Prêmio Laureus 2026

Melhor Atleta Homem do Ano

Carlos Alcaraz (Espanha) – tênis

Ousmane Dembélé (França) – futebol

Armand Duplantis (Suécia) – salto com vara

Marc Márquez (Espanha) – motociclismo

Tadej Podacar (Eslovênia) – ciclismo

Jannik Sinner (Itália) – tênis

Melhor Atleta Mulher do Ano

Aitana Bonmatí (Espanha) – futebol

Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) – atletismo

Faith Kipyegon (Quênia) – atletismo

Katie Ledecky (Estados Unidos) – natação

Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) – atletismo

Aryna Sabalenka (Bielorrússia) – tênis

Melhor Equipe do Ano

Seleção feminina de futebol da Inglaterra

Equipe europeia da Ryder Cup – golfe (torneio masculino)

Seleção feminina de críquete da Índia

McLaren – Fórmula 1

Oklahoma City Thunder – NBA

Paris Saint-Germain – futebol (equipe masculina)

Revelação do Ano

João Fonseca (Brasil) – tênis

Désiré Doué (França) – futebol

Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) – basquete

Luke Littler (Reino Unido) – dardos

Lando Norris (Reino Unido) – Fórmula 1

Yu Zidi (China) – natação

Retorno do Ano

Amanda Anisimova (Estados Unidos) – tênis

Egan Bernal (Colômbia) – ciclismo

Rory McIlroy (Reino Unido) – golfe

Yulimar Rojas (Venezuela) – salto triplo

Leah Williamson (Reino Unido) – futebol

Simon Yates (Reino Unido) – ciclismo

Melhor Atleta nos Esportes de Ação

Yago Dora (Brasil) – surfe

Rayssa Leal (Brasil) – skate

Kilian Jornet (Espanha) – ultramaratona

Chloe Kim (Estados Unidos) – snowboard

Molly Picklum (Austrália) – surfe

Tom Pidcock (Reino Unido) – ciclismo

Melhor Atleta com Deficiência

Gabriel Araújo (Brasil) – natação

Simone Barlaam (Itália) – natação

Catherine Debrunner (Suíça) – atletismo

Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) – hóquei no gelo

David Kratochvíl (República Tcheca) – natação

Kiara Rodríguez (Equador) – salto em distância

Prêmio Esporte para o Bem

A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (Itália) – oferece oportunidades educacionais por meio da combinação de atividades esportivas e psicologia;

Fútbol Más (projeto global) – promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol;

Kings County Tennis League (Estados Unidos) – reduz barreiras econômicas que impedem jovens locais de ter acesso ao tênis;

MindLeaps (projeto global) – desenvolve competências cognitivas por meio de um programa inovador, que combina aulas de dança e ensino acadêmico;

Rugby for Good (Hong Kong) – promove equidade social e de gênero para crianças com TDAH;

Transformación Social TRASO (México) – oferece aulas de boxe e artes marciais duas vezes por semana, com sessões de terapia em grupo conduzidas por profissionais.

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