De Rayssa Leal a João Fonseca, Prêmio Laureus reúne estrelas mundiais do esporte
Considerada o "Oscar" do esporte, cerimônia acontece em Madri, nesta segunda-feira (20)
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A elite global do esporte se reúne em Madri, nesta segunda-feira (20), para a 26ª edição do Prêmio Laureus, considerado o "Oscar" do Esporte. O evento será apresentado por Novak Djokovic e pela esquiadora Eileen Gu, a partir das 15h (horário de Brasília), e quatro brasileiros estão no páreo: a skatista Rayssa Leal, o surfista Yago Dora, o tenista João Fonseca e o nadador paralímpico Gabriel Araújo, o Gabrielzinho.
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A premiação celebra os melhores atletas em seis categorias diferentes: Melhor Atleta Homem do Ano, Melhor Atleta Mulher do Ano, Revelação do Ano, Retorno do Ano, Melhor Atleta nos Esportes de Ação, e Melhor Atleta com Deficiência. O Laureus também destaca a Melhor Equipe do Ano e o Prêmio Esporte para o Bem, categoria dedicada a iniciativas voltadas para a promoção de mudança social.
Yago Dora x Rayssa Leal
Indicados à categoria "Melhor Atleta nos Esportes de Ação", os brasileiros Yago Dora e Rayssa Leal terão um duelo particular no Laureus 2026. O surfista faz sua estreia entre os indicados, após a conquista de seu primeiro título da WSL (World Surf League). Por outro lado, a skatista já é uma veterana: tetracampeã do SLS Super Crown em 2025, Rayssa concorre à premiação pela quarta vez.
Na categoria "Revelação do Ano", o representante brasileiro é João Fonseca que fez sua estreia no circuito profissional em 2025. A temporada do jovem tenista ficou marcada pelas conquistas do ATP 250 de Buenos Aires e ATP 500 da Basileia.
Fenômeno das piscinas, o nadador Gabrielzinho também recebeu sua primeira indicação ao Laureus, na categoria "Melhor Atleta com Deficiência", após um início de ciclo olímpico cheio de carisma e medalhas. Aos 23 anos, ele conquistou três ouros no Mundial de 2025 (100m costas S2, 200m livre S2 e 50m costas S2), e completa o time dos brasileiros.
Estrelas apresentam o evento
Se a lista de indicados é uma constelação, não poderiam faltar estrelas na apresentação do Laureus. Cinco vezes premiado como "Melhor Atleta Homem do Ano", e dono de 24 títulos de Grand Slam, o tenista Novak Djokovic conduzirá a cerimônia no palco.
Ao lado dele, estará a esquiadora Eileen Gu, dona de seis medalhas nas Olimpíadas de Inverno. Nascida nos Estados Unidos e filha de mãe chinesa, a atleta decidiu representar o país asiático. Nos Jogos de Milão-Cortina, ela conquistou o ouro no halfpipe, e pratas nas modalidades Slopestyle e Big Air.
Rebeca Andrade foi laureada em 2025
O Prêmio Laureus 2025 ficou marcado para os brasileiros pela vitória de Rebeca Andrade na categoria "Retorno do Ano". A ginasta foi escolhida após sua trajetória de resiliência ao superar uma série de lesões e conquistar quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris.
Veja todos os indicados ao Prêmio Laureus 2026
Melhor Atleta Homem do Ano
Carlos Alcaraz (Espanha) – tênis
Ousmane Dembélé (França) – futebol
Armand Duplantis (Suécia) – salto com vara
Marc Márquez (Espanha) – motociclismo
Tadej Podacar (Eslovênia) – ciclismo
Jannik Sinner (Itália) – tênis
Melhor Atleta Mulher do Ano
Aitana Bonmatí (Espanha) – futebol
Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) – atletismo
Faith Kipyegon (Quênia) – atletismo
Katie Ledecky (Estados Unidos) – natação
Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) – atletismo
Aryna Sabalenka (Bielorrússia) – tênis
Melhor Equipe do Ano
Seleção feminina de futebol da Inglaterra
Equipe europeia da Ryder Cup – golfe (torneio masculino)
Seleção feminina de críquete da Índia
McLaren – Fórmula 1
Oklahoma City Thunder – NBA
Paris Saint-Germain – futebol (equipe masculina)
Revelação do Ano
João Fonseca (Brasil) – tênis
Désiré Doué (França) – futebol
Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) – basquete
Luke Littler (Reino Unido) – dardos
Lando Norris (Reino Unido) – Fórmula 1
Yu Zidi (China) – natação
Retorno do Ano
Amanda Anisimova (Estados Unidos) – tênis
Egan Bernal (Colômbia) – ciclismo
Rory McIlroy (Reino Unido) – golfe
Yulimar Rojas (Venezuela) – salto triplo
Leah Williamson (Reino Unido) – futebol
Simon Yates (Reino Unido) – ciclismo
Melhor Atleta nos Esportes de Ação
Yago Dora (Brasil) – surfe
Rayssa Leal (Brasil) – skate
Kilian Jornet (Espanha) – ultramaratona
Chloe Kim (Estados Unidos) – snowboard
Molly Picklum (Austrália) – surfe
Tom Pidcock (Reino Unido) – ciclismo
Melhor Atleta com Deficiência
Gabriel Araújo (Brasil) – natação
Simone Barlaam (Itália) – natação
Catherine Debrunner (Suíça) – atletismo
Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) – hóquei no gelo
David Kratochvíl (República Tcheca) – natação
Kiara Rodríguez (Equador) – salto em distância
Prêmio Esporte para o Bem
A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (Itália) – oferece oportunidades educacionais por meio da combinação de atividades esportivas e psicologia;
Fútbol Más (projeto global) – promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol;
Kings County Tennis League (Estados Unidos) – reduz barreiras econômicas que impedem jovens locais de ter acesso ao tênis;
MindLeaps (projeto global) – desenvolve competências cognitivas por meio de um programa inovador, que combina aulas de dança e ensino acadêmico;
Rugby for Good (Hong Kong) – promove equidade social e de gênero para crianças com TDAH;
Transformación Social TRASO (México) – oferece aulas de boxe e artes marciais duas vezes por semana, com sessões de terapia em grupo conduzidas por profissionais.
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