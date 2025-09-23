Lembra dele? Algoz de João Fonseca em 2024 faz história na China; vídeo

Em 2024, uma das sete derrotas de João Fonseca, em 18 partidas de ATP, foi para Alejandro Tabilo, nas quartas de final do ATP de Bucareste, na Romênia. Pois, nesta terça-feira, o tenista chileno (112º do mundo e ex-top 19) conquistou o primeiro título de 2025, o terceiro na carreira.

Na final de o ATP 250 de Chengdu, na China, o tenista do Chile salvou dois match-points e derrotou ninguém menos do que o italiano Lorenzo Musetti, principal favorito e número 9 do mundo, por 6/3, 2/6 e 7/6(5). Com o feito, ele se tornou o segundo qualifier a vencer um título no ano, a exemplo do americano Jenson Brooksby, que triunfou em Houston.

- Tive que ficar mental e fisicamente. Estava muito feliz por ter encaixado aqueles primeiros saques nos match-points. Foi um incrível esforço do time também. Foram duas longas semanas e estou muito feliz - celebrou o chileno

João Fonseca retorna em Xangai

Após ajudar o Time Mundo a vencer a Laver Cup, em San Francisco, João Fonseca volta à quadra no Masters 1000 de Xangai, na China, que será disputado entre os dias 1º e 12 de outubro, em quadra dura.

Logo após esse campeonato, João Fonseca joga o ATP 500 de Bruxelas, na Bélgica, que começa no dia 13 de outubro e tem as finais previstas para dia 19 do mesmo mês, também em quadra dura, mas indoor.

O compromisso que fecha o mês de outubro do tenista é o ATP 500 de Basel, na Suíça, que acontece entre os dias 20 e 26, também em quadra dura indoor.

