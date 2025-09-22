Após título da Laver Cup, confira as próximas competições de João Fonseca

Neste domingo (21), João Fonseca, integrante do Time Mundo, venceu a Laver Cup 2025, disputada no Chase Center, em São Francisco, Estados Unidos. Após sequência de US Open, Copa Davis e Laver Cup, o brasileiro, agora, direciona sua atenção às suas próximas competições. Em outubro, há três torneios previstos no calendário do tenista.

Próximos compromissos de João Fonseca

O brasileiro de 19 anos volta à quadra no Masters 1000 de Xangai, na China, que será disputado entre os dias 1º e 12 de outubro, em quadra dura.

Logo após esse campeonato, João Fonseca joga o ATP 500 de Bruxelas, na Bélgica, que começa no dia 13 de outubro e tem as finais previstas para dia 19 do mesmo mês, também em quadra dura, mas indoor.

O compromisso que fecha o mês de outubro do tenista é o ATP 500 de Basel, na Suíça, que acontece entre os dias 20 e 26, também em quadra dura indoor.

Quanto João Fonseca ganhou com o título da Laver Cup?

Fonseca entrou em quadra apenas uma vez, quando venceu o italiano Flavio Cobolli, número 25 do mundo, o que fez o brasileiro se tornar o tenista brasileiro mais jovem a vencer uma partida na competição. No total, são oito edições da Laver Cup disputadas, sendo cinco vitórias do "Time Europa" e três do "Time Mundo", já considerando o troféu da edição 2025.

A competição pagou uma alta premiação aos vencedores. Cada time era formado por seis jogadores e mais um jogador aposentado que assumia a função de capitão da equipe. No caso de João Fonseca, quem representou seu grupo foi a lenda André Agassi. Cada um dos atletas levou para casa US$ 250 mil dólares, o que corresponde a R$ 1,33 milhão na cotação atual.

Ainda há um pagamento feito pelo campeonato pela participação na Laver Cup, mas os valores não foram detalhados. Também não há uma confirmação se o time que perdeu recebe algum valor pela disputa da competição.