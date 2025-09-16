Com Rayssa Leal, elite do skate se reúne em templo do tênis

A Street League Skateboarding (SLS) divulgou, na última segunda-feira (15), o projeto da pista da etapa de Paris, que acontecerá no dia 11 de outubro, no icônico complexo de Roland Garros, que tradicionalmente recebe as principais estrelas do tênis. Principal skatista brasileira e um dos maiores nomes do mundo na modalidade, a medalhista olímpica Rayssa Leal está confirmada na competição.

continua após a publicidade

➡️Brasil vence Tchéquia e encaminha classificação às oitavas do Mundial de Vôlei

Palco dos Jogos Olímpicos em 2024, a capital francesa recebeu a primeira etapa da SLS na temporada passada. Na ocasião, Rayssa Leal ficou com o vice-campeonato, atrás apenas da australiana Chloe Covell. Mais tarde naquele ano, a brasileira conquistaria a medalha de bronze na segunda edição olímpica com a disputa do skate street. Em 2021, nos Jogos de Tóquio, ela subiu ao pódio com a medalha de prata no peito.

Temporada de Rayssa Leal

Aos 17 anos, Rayssa Leal já venceu duas etapas de SLS em 2025: na estreia da temporada, conquistou o título da etapa de Miami, disputada no início de maio. Com o título, ela se tornou a maior campeã da história da SLS, com 13 troféus no total. Mais tarde, em julho, Rayssa conquistou o título da SLS Spot Takeover, etapa com novo formato inaugurado este ano, que consistiu da disputa de "best tricks", ou seja, melhores manobras.

continua após a publicidade

Em junho deste ano, Rayssa Leal também disputou a Copa do Mundo de Skate Street, em Roma, na Itália. Porém, apresentou um desempenho fora do comum nesta competição, já que não chegou à disputa da final. Uma das líderes do ranking, a brasileira estreou direto nas quartas de final e avançou apenas até a semi, quando terminou com a 12ª colocação.

Rayssa Leal em ação na etapa de Miami do SLS 2025 (Créditos: Reprodução/SLS)

Calendário da SLS em 2025

A temporada 2025 da SLS, que estreou com a etapa de Miami em maio, já contou com as etapas de Santa Monica, Brasília e Cleveland, no formato spot takeover. Após a etapa de Roland Garros, que segue o formato tradicional, a liga passa por Las Vegas, em mais um spot takeover, e termina com o Super Crown, nos dias 6 e 7 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico