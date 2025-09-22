João Fonseca fatura premiação milionária após título da Laver Cup

João Fonseca conquistou neste domingo (21) o título da Laver Cup, torneio disputado por equipes e que coloca frente a frente atletas que representam dois times. O "Time Mundo", que tinha o brasileiro e outros jogadores que não são europeus bateu o grupo que representava a Europa. Além do título, o tenista também faturou uma premiação milionária com a vitória na competição.

Fonseca entrou em quadra apenas uma vez, quando venceu o italiano Flavio Cobolli, número 25 do mundo, o que fez o brasileiro se tornar o tenista brasileiro mais jovem a vencer uma partida na competição. No total, são oito edições da Laver Cup disputadas, sendo cinco vitórias do "Time Europa" e três do "Time Mundo", já considerando o troféu da edição 2025.

A competição pagou uma alta premiação aos vencedores. Cada time era formado por seis jogadores e mais um jogador aposentado que assumia a função de capitão da equipe. No caso de João Fonseca, quem representou seu grupo foi a lenda André Agassi. Cada um dos atletas levou para casa US$ 250 mil dólares, o que corresponde a R$ 1,33 milhão na cotação atual.

Ainda há um pagamento feito pelo campeonato pela participação na Laver Cup, mas os valores não foram detalhados. Também não há uma confirmação se o time que perdeu recebe algum valor pela disputa da competição.

João Fonseca venceu duelo contra italiano na Laver Cup. (Foto: Ezra Shaw/Getty Images)

Como funciona a Laver Cup

A Laver Cup é uma competição curta, com apenas 12 partidas: nove de simples e três de duplas. A cada dia, quatro confrontos acontecem, sendo três de simples e um de duplas. Os duelos são baseados em melhor de três sets.

Os jogos da sexta-feira garantem um ponto ao vencedor. Já no sábado, cada vitória significa dois pontos e, no domingo, três. Ao fim das disputas, o time - Europa ou Mundo - que somar maior pontuação, é campeão.

Para ficar com o título, a equipe deve acumular no mínimo 13 pontos. Em caso de empate após todos os 12 jogos, a Laver Cup é decidida em uma partida de duplas.