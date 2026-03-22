Korda quebra escrita com vitória sobre Alcaraz em Miami
Número 1 do mundo é surpreendido na terceira rodada na Flórida
Ex-número 15 do mundo e atual 25º, Sebastian Korda protagonizou uma das maiores surpresas da temporada. Neste domingo, o americano derrubou ninguém menos do que o espanhol Carlos Alcaraz, por 6/3, 5/7 e 6/4, em 2h18m, na terceira rodada do Masters 1000 de Miami.
Foi a segunda vitória do americano em seis jogos contra o rival, a primeira desde o Masters 1000 de Monte Carlo, em 2022. Desde então, o líder do ranking vencera Korda em três duelos consecutivos.
Com o enorme triunfo deste domingo, o anfitrião enfrenta, nas oitavas de final, o russo Karen Khachanov (15º) ou o qualifier espanhol Martin Landaluce (151º). Ano passado, Korda alcançou as quartas de final no Hard Rock Stadium, sua melhor campanha até aqui na competição.
Alcaraz sofre a segunda derrota no ano
O revés deste domingo foi o segundo na temporada do vencedor de Miami em 2022. Há oito dias, o campeão do Australian Open e do ATP 500 de Doha, no Catar, perdeu para o russo Daniil Medvedev nas semifinais do Masters 1000 de Indian Wells.
Como se sabe, na sexta-feira, Alcaraz estreara na Flórida com triunfo sobre o brasileiro João Fonseca.
Ano passado, o espanhol perdera na primeira rodada na Flórida, para o belga David Goffin.
