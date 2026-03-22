Korda quebra escrita com vitória sobre Alcaraz em Miami

Número 1 do mundo é surpreendido na terceira rodada na Flórida

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/03/2026
18:37
Carlos Alcaraz se estica na derrota para Sebastian Korda em Miami
imagem cameraCarlos Alcaraz se estica na derrota para Sebastian Korda em Miami (Foto: Rich Storry/AFP )
Ex-número 15 do mundo e atual 25º, Sebastian Korda protagonizou uma das maiores surpresas da temporada. Neste domingo, o americano derrubou ninguém menos do que o espanhol Carlos Alcaraz, por 6/3, 5/7 e 6/4, em 2h18m, na terceira rodada do Masters 1000 de Miami.

Foi a segunda vitória do americano em seis jogos contra o rival, a primeira desde o Masters 1000 de Monte Carlo, em 2022. Desde então, o líder do ranking vencera Korda em três duelos consecutivos.

Com o enorme triunfo deste domingo, o anfitrião enfrenta, nas oitavas de final, o russo Karen Khachanov (15º) ou o qualifier espanhol Martin Landaluce (151º). Ano passado, Korda alcançou as quartas de final no Hard Rock Stadium, sua melhor campanha até aqui na competição.

Gráfico mostra feitos da carreira do americano Sebastian Korda (Reprodução)

Alcaraz sofre a segunda derrota no ano

O revés deste domingo foi o segundo na temporada do vencedor de Miami em 2022. Há oito dias, o campeão do Australian Open e do ATP 500 de Doha, no Catar, perdeu para o russo Daniil Medvedev nas semifinais do Masters 1000 de Indian Wells.

Como se sabe, na sexta-feira, Alcaraz estreara na Flórida com triunfo sobre o brasileiro João Fonseca.

Ano passado, o espanhol perdera na primeira rodada na Flórida, para o belga David Goffin.

O americano Sebastian Korda celebra ponto na vitória sobre o espanhol Carlos Alcaraz (Foto: Rich Storry/AFP)

