Roland Garros define cabeças de chave com João Fonseca; veja nomes
Brasileiro terá oportunidade de estrear na segunda rodada do Grand Slam
O segundo Grand Slam da temporada está cada vez mais perto. Em menos de uma semana do início, previsto para o dia 24 de maio, Roland Garros conhece os cabeças de chave de 2026 após o fim do Masters 1000 de Roma e atualização do ranking ATP. Garantido entre os 32 melhores do mundo, João Fonseca fará sua estreia na segunda rodada.
Não é a primeira vez que João "lidera" a chave de um grande torneio no mês de maio. No último sábado (9), o brasileiro fez sua estreia como cabeça no Masters 1000 de Roma, após passar de "bye" na primeira rodada. A derrota para o sérvio Hamad Mededovic, porém, encerrou sua participação precocemente.
Assim como no Aberto de Roma, João Fonseca entra na competição com uma vantagem estratégica importante: ele evita enfrentar outros favoritos no início. A boa classificação, então, garante que o tenista enfrente um dos Top 8 apenas na terceira rodada.
Quem são os cabeças de chave?
Masculino
- Jannik Sinner (ITA)
- Alexander Zverev (ALE)
- Novak Djokovic (SRB)
- Felix Aliassime (CAN)
- Ben Shelton (EUA)
- Taylor Fritz (EUA)
- Daniil Medvedev (RUS)
- Alex De Minaur (AUS)
- Alexander Bublik (CAZ)
- Flavio Cobolli (ITA)
- Andrey Rublev (RUS)
- Jiri Lehecka (CZE)
- Karen Khachanov (RUS)
- Luciano Darderi (ITA)
- Casper Ruud (NOR)
- Valentin Vacherot (MON)
- Arthur Fils (FRA)
- Learner Tien (EUA)
- Frances Tiafoe (EUA)
- Cameron Norrie (GBR)
- Alejandro Fokina (ESP)
- Arthur Rinderknech (FRA)
- Tommy Paul (EUA)
- Tomas Etcheverry (ARG)
- Francisco Cerundolo (ARG)
- Jakub Mensik (CZE)
- Rafael Jodar (ESP)
- João Fonseca (BRA)
- Tallon Griekspoor (HOL)
- Corentin Moutet (FRA)
- Alejandro Tabilo (CHI)
- Brandon Nakashima (EUA)
Feminino
- Aryna Sabalenka (BLR)
- Elena Rybakina (CAZ)
- Iga Swiatek (POL)
- Coco Gauff (EUA)
- Jessica Pegula (EUA)
- Amanda Anisimova (EUA)
- Elina Svitolina (UCR)
- Mirra Andreeva (RUS)
- Viktoria Mboko (CAN)
- Karolina Muchova (CZE)
- Belinda Bencic (SUI)
- Linda Noskova (CZE)
- Jasmine Paolini (ITA)
- Ekaterina Alexandrova (RUS)
- Marta Kostyuk (UCR)
- Naomi Osaka (JPN)
- Iva Jovic (EUA)
- Liudmila Samsonova (RUS)
- Madison Keys (EUA)
- Clara Tauson (DIN)
- Sorana Cirstea (ROM)
- Anna Kalinskaya (RUS)
- Elise Mertens (BEL)
- Leylah Fernandez (CAN)
- Diana Shnaider (RUS)
- Hailey Baptiste (EUA)
- Marie Bouzkova (CZE)
- Anastasia Potapova (AUT)
- Jelena Ostapenko (LET)
- Ann Li (EUA)
- Cristina Bucsa (ESP)
- Xinyu Wang (CHN)
Principais ausências de Roland Garros
Lesões forçaram os grandes tenistas Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti a desistirem do torneio francês. A saída dos tenistas, então, abriu espaço para o chileno Alejandro Tabilo e o americano Brandon Nakashima entre os cabeças de chave.
O espanhol, vice-líder mundial, se machucou no punho em abril, no ATP 500 de Barcelona, e tem se concentrado em terminar de se recuperar desde então. Já o número 11 do ranking divulgou, na quinta-feira (14), que exames confirmaram uma lesão no tendão, então optou por algumas semanas de descanso.
