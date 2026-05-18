Tênis

Roland Garros define cabeças de chave com João Fonseca; veja nomes

Brasileiro terá oportunidade de estrear na segunda rodada do Grand Slam

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
10:05
João Fonseca na derrota para Ben Shelton no ATP 500 de Munique (Divulgação)
O segundo Grand Slam da temporada está cada vez mais perto. Em menos de uma semana do início, previsto para o dia 24 de maio, Roland Garros conhece os cabeças de chave de 2026 após o fim do Masters 1000 de Roma e atualização do ranking ATP. Garantido entre os 32 melhores do mundo, João Fonseca fará sua estreia na segunda rodada.

Não é a primeira vez que João "lidera" a chave de um grande torneio no mês de maio. No último sábado (9), o brasileiro fez sua estreia como cabeça no Masters 1000 de Roma, após passar de "bye" na primeira rodada. A derrota para o sérvio Hamad Mededovic, porém, encerrou sua participação precocemente.

Assim como no Aberto de Roma, João Fonseca entra na competição com uma vantagem estratégica importante: ele evita enfrentar outros favoritos no início. A boa classificação, então, garante que o tenista enfrente um dos Top 8 apenas na terceira rodada.

Quem são os cabeças de chave?

Masculino

  1. Jannik Sinner (ITA)
  2. Alexander Zverev (ALE)
  3. Novak Djokovic (SRB)
  4. Felix Aliassime (CAN)
  5. Ben Shelton (EUA)
  6. Taylor Fritz (EUA)
  7. Daniil Medvedev (RUS)
  8. Alex De Minaur (AUS)
  9. Alexander Bublik (CAZ)
  10. Flavio Cobolli (ITA)
  11. Andrey Rublev (RUS)
  12. Jiri Lehecka (CZE)
  13. Karen Khachanov (RUS)
  14. Luciano Darderi (ITA)
  15. Casper Ruud (NOR)
  16. Valentin Vacherot (MON)
  17. Arthur Fils (FRA)
  18. Learner Tien (EUA)
  19. Frances Tiafoe (EUA)
  20. Cameron Norrie (GBR)
  21. Alejandro Fokina (ESP)
  22. Arthur Rinderknech (FRA)
  23. Tommy Paul (EUA)
  24. Tomas Etcheverry (ARG)
  25. Francisco Cerundolo (ARG)
  26. Jakub Mensik (CZE)
  27. Rafael Jodar (ESP)
  28. João Fonseca (BRA)
  29. Tallon Griekspoor (HOL)
  30. Corentin Moutet (FRA)
  31. Alejandro Tabilo (CHI)
  32. Brandon Nakashima (EUA)

Feminino

  1. Aryna Sabalenka (BLR)
  2. Elena Rybakina (CAZ)
  3. Iga Swiatek (POL)
  4. Coco Gauff (EUA)
  5. Jessica Pegula (EUA)
  6. Amanda Anisimova (EUA)
  7. Elina Svitolina (UCR)
  8. Mirra Andreeva (RUS)
  9. Viktoria Mboko (CAN)
  10. Karolina Muchova (CZE)
  11. Belinda Bencic (SUI)
  12. Linda Noskova (CZE)
  13. Jasmine Paolini (ITA)
  14. Ekaterina Alexandrova (RUS)
  15. Marta Kostyuk (UCR)
  16. Naomi Osaka (JPN)
  17. Iva Jovic (EUA)
  18. Liudmila Samsonova (RUS)
  19. Madison Keys (EUA)
  20. Clara Tauson (DIN)
  21. Sorana Cirstea (ROM)
  22. Anna Kalinskaya (RUS)
  23. Elise Mertens (BEL)
  24. Leylah Fernandez (CAN)
  25. Diana Shnaider (RUS)
  26. Hailey Baptiste (EUA)
  27. Marie Bouzkova (CZE)
  28. Anastasia Potapova (AUT)
  29. Jelena Ostapenko (LET)
  30. Ann Li (EUA)
  31. Cristina Bucsa (ESP)
  32. Xinyu Wang (CHN)

Principais ausências de Roland Garros

Lesões forçaram os grandes tenistas Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti a desistirem do torneio francês. A saída dos tenistas, então, abriu espaço para o chileno Alejandro Tabilo e o americano Brandon Nakashima entre os cabeças de chave.

O espanhol, vice-líder mundial, se machucou no punho em abril, no ATP 500 de Barcelona, e tem se concentrado em terminar de se recuperar desde então. Já o número 11 do ranking divulgou, na quinta-feira (14), que exames confirmaram uma lesão no tendão, então optou por algumas semanas de descanso.

Espanhol Carlos Alcaraz durante a final do Masters 1000 de Monte Carlo contra Jannik Sinner, na França. (Foto: Valery Hache/AFP)

