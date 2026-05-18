Roland Garros já começou: brasileiros buscam vagas na chave principal

O Grand Slam francês já começou nesta segunda-feira (18) com as fases classificatórias de Roland Garros. A etapa eliminatória acontece entre hoje e terça-feira (19), definindo os últimos classificados para a chave principal do torneio. O sorteio oficial será realizado na quinta-feira (21), quando os 32 melhores colocados do ranking da ATP conhecerão seus adversários na estreia.

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Entre os brasileiros que disputam o quali, o jovem Pedro Boscardin estreou com vitória sobre o georgiano Nikoloz Basilashvili por 2 sets a 0. Ainda nesta segunda-feira, João Lucas Reis da Silva enfrenta o francês Calvin Hemery, em horário ainda indefinido.

Na terça-feira (19), será a vez de Gustavo Heide entrar em quadra diante de Dan Added, às 5h, em busca de uma vaga na chave principal. No feminino, Laura Pigossi estreia no qualifying contra a norte-americana Claire Liu, também na terça-feira, às 7h20.

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A chave principal de Roland Garros começa no dia 27 de maio e segue até 7 de junho, data marcada para a grande final do torneio disputado em Paris.

Foto de 2020 Getty Images

➡️João Fonseca cai no ranking e perde posto histórico para rival

João Fonseca será cabeça de chave em Roland Garros

Principal nome do tênis brasileiro na atualidade, João Fonseca vive um momento importante na carreira. Mesmo atravessando uma sequência negativa, o carioca garantiu presença entre os 32 melhores do ranking da ATP e será cabeça de chave em um Grand Slam pela primeira vez.

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Com isso, Fonseca evita enfrentar os principais nomes do circuito nas rodadas iniciais do torneio francês, um cenário importante para a tentativa de avançar em Paris.

O brasileiro, porém, chega pressionado após resultados recentes abaixo das expectativas. Eliminado na primeira rodada do Masters 1000 de Roma, João também desistiu do ATP de Hamburgo por conta de uma lesão no punho. Além disso, caiu uma posição no ranking após a boa campanha do espanhol Rafael Jodar.

➡️ Apesar da derrota, João Fonseca recebe bolada no Aberto de Roma; veja valor

Lesões provocam baixas importantes no torneio

A edição deste ano de Roland Garros também terá ausências de peso. Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti estão fora do Grand Slam por lesão.

Vice-líder do ranking mundial, Alcaraz sofreu uma lesão no punho durante o ATP 500 de Barcelona, em abril, e segue em recuperação. Já Musetti anunciou na última quinta-feira (14) uma lesão no tendão e decidiu priorizar algumas semanas de descanso.

Com as desistências, Alejandro Tabilo e Brandon Nakashima ganharam espaço entre os cabeças de chave do torneio francês.

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