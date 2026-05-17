Sinner supera Ruud, leva título inédito e 'gabarita' Masters 1000

Número 1 do mundo, Jannik Sinner conquistou o título que faltava em sua coleção. Neste domingo (17), o italiano venceu Casper Ruud por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, e levantou a taça do Masters 1000 de Roma pela primeira vez. Agora, o tenista de 24 anos se tornou o segundo atleta na história a vencer todos os torneios deste nível, feito até então realizado apenas por Novak Djokovic.

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A vitória também foi especial porque nenhum italiano vencia o torneio em Roma desde Adriano Panatta, em 1976. Foi o sexto título consecutivo de Jannik Sinner em Masters 1000, e o 29º troféu do tenista no circuito profissional.

Ruud, que disputou a final do Masters 1000 de Roma pela primeira vez, não desistiu do jogo, mesmo vendo seu adversário crescer em quadra. Após um início forte, com quebra de serviço no primeiro set, o norueguês lutou pelos pontos, mas não impediu a festa italiana.

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Casper Ruud enfrenta Jannik Sinner na final do Masters 1000 de Roma (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Como foi o jogo

1º set

Casper Ruud fez um bom início de jogo. Após confirmar o serviço no primeiro game, apostando em bolas longas, ele quebrou o serviço do adversário logo em seguida, abrindo 2/0 e aumentando a pressão para o lado de Sinner.

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Porém, no quarto game, Ruud cedeu erros importantes e sofreu a primeira quebra, abrindo espaço para o número 1 do mundo entrar firme no jogo. A partir daí, o saque do italiano passou a funcionar melhor e Sinner tomou o controle da partida para fechar a parcial, com belo ponto de voleio.

2º set

O cenário de início do jogo se inverteu completamente no segundo set. Confiante, Sinner aproveitou a chance de quebra logo no primeiro game e confirmou seu serviço com um ace, abrindo 2/0 na parcial. No terceiro game, que ultrapassou os seis minutos de duração, o italiano chegou ao break point, mas Ruud arriscou no saque e conseguiu evitar a quebra e se manter vivo no jogo.

O norueguês não jogou a toalha, mesmo vendo o adversário crescer em confiança, e lutou bastante para confirmar seus serviços e não deixar Sinner escapar demais. Ruud chegou ao break point no oitavo game, quando Sinner cometeu um erro de ataque, mas o italiano se recuperou e confirmou o serviço.

Com 5/4 no placar, Jannik Sinner sacou para o jogo e foi impiedoso. Após ter seu nome cantado pelo público presente na quadra central do Foro Italico, ele venceu o último game de zero e confirmou o título inédito.

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