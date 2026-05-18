Após o título de Jannik Sinner no Aberto de Roma, neste domingo (17), Carlos Alcaraz publicou uma mensagem emocionante nas redes sociais dedicada ao rival. O espanhol afirmou sentir falta dos confrontos contra o atual número 1 do mundo e destacou a importância da rivalidade entre os dois para o circuito.

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Alcaraz está afastado das quadras desde abril, quando sofreu uma lesão no punho durante o ATP 500 de Barcelona. Mesmo longe das competições, o espanhol acompanhou a campanha de Sinner em Roma e aproveitou para elogiar o momento vivido pelo italiano.

Na publicação, Alcaraz afirmou que o circuito "fica silencioso demais" sem os jogos entre os dois e revelou que sente falta de enfrentar Sinner nos grandes torneios:

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— O tênis parece estranho quando eu não estou olhando para você do outro lado da rede entre os pontos. O circuito fica silencioso demais sem os nossos jogos.

O espanhol também brincou com a sequência de títulos do rival durante sua ausência das quadras:

— Toda vez que meu celular vibra… é o seu nome de novo. Outro troféu. Outro domingo em que você faz história como se fosse algo normal.

Alcaraz sobre Sinner nas redes sociais (Foto: Divulgação/ Instagram)

Tradução do texto:

"Irmão… estou assistindo à final de casa, com gelo no pulso. Toda vez que meu celular vibra… é o seu nome de novo. Outro troféu. Outro domingo em que você faz história como se fosse algo normal.

Já são 9 títulos de Masters… loucura.

Às vezes acho que você ganha demais quando eu não estou lá 😂. O tênis parece estranho quando eu não estou olhando para você do outro lado da rede entre os pontos.

O circuito fica silencioso demais sem os nossos jogos. Sinto falta dessa sensação… entrar em quadra sabendo que você está do outro lado esperando pela guerra. A reabilitação é difícil porque meu corpo descansa, mas minha mente ainda quer te perseguir.

Cada partida que você vence me faz querer voltar mais rápido. Aproveite esse momento. De verdade. Você merece tudo o que está vivendo agora. Mas não esqueça… eu estou voltando em breve. E acho que nós dois sabemos que as melhores partidas ainda não aconteceram. Vou voltar logo… e espero que você ainda esteja aí me esperando. Vamos."

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"Estou voltando"

Além dos elogios, Alcaraz garantiu que pretende voltar em breve às competições. O espanhol afirmou que acompanhar o sucesso de Sinner tem servido como motivação durante a recuperação da lesão.

— Cada partida que você vence me faz querer voltar mais rápido.

Na parte final da mensagem, o vice-líder do ranking ainda projetou novos capítulos da rivalidade entre os dois.

— Acho que nós dois sabemos que as melhores partidas ainda não aconteceram.

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