Após título em Roma, Sinner abre vantagem sobre Alcaraz no ranking

O título do Masters 1000 de Roma, conquistado no último domingo (17), garantiu a Jannik Sinner uma vantagem no topo do ranking da ATP. O italiano chegará aos 14700 pontos, contra 11960 de Carlos Alcaraz, que não disputou o torneio.

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Sinner contabilizou 350 pontos no ranking, considerando os 1000 pontos somados pelo título e os 650 pontos descartados pela final de 2025. O italiano ainda tem 1300 pontos a defender em Roland Garros e pode ampliar a diferença caso conquiste o título. Alcaraz, com uma lesão no punho, será desfalque no Grand Slam francês e perderá os 2000 pontos referentes à conquista do ano passado.

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Jannik Sinner conquistou o título do Masters 1000 de Roma pela primeira vez (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

Sinner faz história em Roma

Ao vencer Casper Ruud com um duplo 6/4 na final do Masters 1000 de Roma, Jannik Sinner fez história. Além de trazer o título de volta para o seu país desde 1976, o italiano de 24 anos se tornou o mais jovem a conquistar o Golden Masters, ou seja, faturou todos os nove títulos desta categoria pelo menos uma vez. Até então, o único a realizar este feito havia sido o sérvio Novak Djokovic, aos 31 anos.

Sinner ainda repetiu o feito de Rafael Nadal ao vencer todos os Masters 1000 no saibro. Ele ampliou o recorde de vitórias em torneios deste nível, com 34 triunfos consecutivos. O italiano tem a chance de completar uma temporada de saibro perfeita, caso vença o título inédito em Roland Garros.

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