Após título em Roma, Sinner abre vantagem sobre Alcaraz no ranking
Italiano se tornou o mais jovem a conquistar o Golden Masters
- Matéria
- Mais Notícias
O título do Masters 1000 de Roma, conquistado no último domingo (17), garantiu a Jannik Sinner uma vantagem no topo do ranking da ATP. O italiano chegará aos 14700 pontos, contra 11960 de Carlos Alcaraz, que não disputou o torneio.
Relacionadas
➡️Sinner supera Ruud, leva título inédito e 'gabarita' Masters 1000
➡️João Fonseca sente lesão e desiste do ATP 500 de Hamburgo
Sinner contabilizou 350 pontos no ranking, considerando os 1000 pontos somados pelo título e os 650 pontos descartados pela final de 2025. O italiano ainda tem 1300 pontos a defender em Roland Garros e pode ampliar a diferença caso conquiste o título. Alcaraz, com uma lesão no punho, será desfalque no Grand Slam francês e perderá os 2000 pontos referentes à conquista do ano passado.
🎾 Aposte na vitória do seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Sinner faz história em Roma
Ao vencer Casper Ruud com um duplo 6/4 na final do Masters 1000 de Roma, Jannik Sinner fez história. Além de trazer o título de volta para o seu país desde 1976, o italiano de 24 anos se tornou o mais jovem a conquistar o Golden Masters, ou seja, faturou todos os nove títulos desta categoria pelo menos uma vez. Até então, o único a realizar este feito havia sido o sérvio Novak Djokovic, aos 31 anos.
Sinner ainda repetiu o feito de Rafael Nadal ao vencer todos os Masters 1000 no saibro. Ele ampliou o recorde de vitórias em torneios deste nível, com 34 triunfos consecutivos. O italiano tem a chance de completar uma temporada de saibro perfeita, caso vença o título inédito em Roland Garros.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
- Matéria
- Mais Notícias