Sinner x Ruud na final do Aberto de Roma; veja horário e onde assistir
Torneio italiano terá campeão inédito após decisão deste domingo (17)
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O Aberto de Roma terá um campeão inédito. Neste domingo (17), a partir das 12 horas (horário de Brasília), o italiano Jannik Sinner e o norueguês Casper Ruud se enfrentam pela taça. A partida será disputada na quadra central do complexo Foro Italico, e terá transmissão pela ESPN e Disney+.
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O título de Roma é o único que falta para Sinner completar sua coleção de troféus de Masters 1000. Caso saia com a vitória, o italiano garantirá seu sexto título consecutivo desta categoria, mais um feito marcante na temporada. No caminho até a decisão, Jannik derrotou o austríaco Sebastian Ofner, o australiano Alexei Popyrin, Andrea Pellegrino, além de Andrey Rublev e Daniil Medvedev.
Sinner também alcançou a final de Roma na última temporada, mas acabou superado por Carlos Alcaraz por 2 sets a 0. Desta vez, o espanhol foi desfalque no torneio devido a uma lesão no punho direito.
Do outro lado, Ruud chega à final do Masters de Roma pela primeira vez, após alcançar as semifinais em 2019, 2022 e 2023. Com a classificação, o norueguês garantiu o retorno ao top-20 do ranking, mas o retrospecto contra Sinner não é favorável. Em quatro jogos disputados pelo circuito profissional, Ruud não venceu um set sequer.
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Informações da final do Masters 1000 de Roma
Jannik Sinner x Casper Ruud - Final
📅 Data e horário: domingo, 17 de maio de 2026, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Quadra central do complexo Foro Italico, em Roma-ITA
📺 Onde assistir: ESPN e Disney +
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