Tenista britânica denuncia ameaças de morte em retorno ao circuito mundial
Tenista britânica sofre ataques nas redes sociais e cobra ação da WTA e da Meta após voltar ao circuito mundial
No retorno ao circuito mundial de tênis, Jodie Burrage tem sido alvo de ameaças de morte e mensagens de ódio nas redes sociais. A britânica exige que a WTA e a Meta tomem providências para garantir sua segurança e combater os ataques.
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Jodie Burrage, que recentemente voltou a competir no circuito mundial, enfrenta uma onda de hostilidade virtual, incluindo ameaças de morte. A tenista britânica tornou público o problema e pediu uma resposta firme das entidades responsáveis, como a WTA (Associação de Tênis Feminino) e a Meta, empresa controladora das plataformas onde os ataques ocorrem.
Os ataques virtuais têm sido um obstáculo adicional para Burrage, que busca retomar sua carreira após um período afastada. A situação evidencia os desafios que atletas enfrentam fora das quadras, especialmente no ambiente digital, onde o assédio pode ser intenso e prejudicial.
Além do caso de Burrage, o circuito mundial de tênis segue movimentado com outras competições importantes. Entre os destaques recentes estão as finais de Wimbledon, que reuniram as principais duplas da temporada, e torneios que envolvem atletas de diversas nacionalidades, como brasileiros e canadenses.
A tenista britânica cobra que as organizações responsáveis adotem medidas eficazes para coibir o discurso de ódio e garantir um ambiente seguro para todos os competidores.
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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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