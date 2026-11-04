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Tenista britânica denuncia ameaças de morte em retorno ao circuito mundial

Tenista britânica sofre ataques nas redes sociais e cobra ação da WTA e da Meta após voltar ao circuito mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 11:28
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Jodie Burrage em quadra, golpe de forehand durante partida de tênis, raquete verde e fundo roxo com logotipos.
Jodie Burrage em quadra, golpe de forehand durante partida de tênis, raquete verde e fundo roxo com logotipos (Foto: Reprodução)

No retorno ao circuito mundial de tênis, Jodie Burrage tem sido alvo de ameaças de morte e mensagens de ódio nas redes sociais. A britânica exige que a WTA e a Meta tomem providências para garantir sua segurança e combater os ataques.

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Jodie Burrage, que recentemente voltou a competir no circuito mundial, enfrenta uma onda de hostilidade virtual, incluindo ameaças de morte. A tenista britânica tornou público o problema e pediu uma resposta firme das entidades responsáveis, como a WTA (Associação de Tênis Feminino) e a Meta, empresa controladora das plataformas onde os ataques ocorrem.

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Os ataques virtuais têm sido um obstáculo adicional para Burrage, que busca retomar sua carreira após um período afastada. A situação evidencia os desafios que atletas enfrentam fora das quadras, especialmente no ambiente digital, onde o assédio pode ser intenso e prejudicial.

Além do caso de Burrage, o circuito mundial de tênis segue movimentado com outras competições importantes. Entre os destaques recentes estão as finais de Wimbledon, que reuniram as principais duplas da temporada, e torneios que envolvem atletas de diversas nacionalidades, como brasileiros e canadenses.

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A tenista britânica cobra que as organizações responsáveis adotem medidas eficazes para coibir o discurso de ódio e garantir um ambiente seguro para todos os competidores.

Jodie Burrage em quadra durante partida de tênis, segurando raquete verde, com público ao fundo
Jodie Burrage em quadra durante partida de tênis, segurando raquete verde, com público ao fundo (Foto: Rerodução)

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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