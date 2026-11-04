No retorno ao circuito mundial de tênis, Jodie Burrage tem sido alvo de ameaças de morte e mensagens de ódio nas redes sociais. A britânica exige que a WTA e a Meta tomem providências para garantir sua segurança e combater os ataques.

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Jodie Burrage, que recentemente voltou a competir no circuito mundial, enfrenta uma onda de hostilidade virtual, incluindo ameaças de morte. A tenista britânica tornou público o problema e pediu uma resposta firme das entidades responsáveis, como a WTA (Associação de Tênis Feminino) e a Meta, empresa controladora das plataformas onde os ataques ocorrem.

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Os ataques virtuais têm sido um obstáculo adicional para Burrage, que busca retomar sua carreira após um período afastada. A situação evidencia os desafios que atletas enfrentam fora das quadras, especialmente no ambiente digital, onde o assédio pode ser intenso e prejudicial.

Além do caso de Burrage, o circuito mundial de tênis segue movimentado com outras competições importantes. Entre os destaques recentes estão as finais de Wimbledon, que reuniram as principais duplas da temporada, e torneios que envolvem atletas de diversas nacionalidades, como brasileiros e canadenses.

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A tenista britânica cobra que as organizações responsáveis adotem medidas eficazes para coibir o discurso de ódio e garantir um ambiente seguro para todos os competidores.

Jodie Burrage em quadra durante partida de tênis, segurando raquete verde, com público ao fundo (Foto: Rerodução)

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.