Djokovic vê evolução física após sofrer com lesões em 2026

Novak Djokovic afirmou estar próximo de superar os problemas físicos que comprometeram sua temporada e mira encerrar o ano em alta no Masters de Paris, entre 2 e 8 de novembro, para assegurar presença no ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

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A temporada de 2026 foi marcada por desafios físicos para Djokovic, que priorizou sentir-se bem em quadra em vez de apenas jogar bem. O sérvio, de 39 anos, enfrentou dificuldades de saúde em vários torneios, apesar de manter sua rotina de treinos e preparação. Ele destacou que opiniões externas sobre suas condições não refletem a realidade do que enfrenta.

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— Isso não teve relação com minha preparação ou com a quantidade de treinos. Vejo muitas pessoas que gostam de dar opiniões de especialistas e dizem saber exatamente o que está acontecendo comigo, mas não sabem — declarou.

Ao longo do ano, Djokovic chegou à final do Australian Open e às semifinais de Wimbledon, mas teve eliminações precoces em Roland Garros e no US Open. Sua última conquista em Grand Slam foi o US Open de 2023, somando 25 títulos em sua carreira.

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Novak Djokovic no China Open, alcançando a bola com a raquete em quadra azul (Photo by Greg Baker / AFP)

Recentemente, o tenista conquistou seu 102º título em Pequim, mas foi eliminado precocemente nos torneios de Xangai e Basileia. Apesar disso, ele avalia que sua melhor semana do ano foi em Pequim, com desempenho também positivo na Basileia, onde lamentou a derrota em partida equilibrada.

— Quando me senti melhor em quadra, e ultimamente tem sido assim, percebi que estamos mais perto de resolver o que venho enfrentando nos últimos 12 meses. Imediatamente, meu nível de desempenho, o prazer de estar em quadra e minhas sensações melhoram. Jogo melhor. Pequim foi minha melhor semana do ano, com exceção da Austrália, e acho que também joguei muito bem na Basileia — completou.

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Atualmente, Djokovic ocupa a 11ª posição na corrida por uma vaga no ATP Finals, que será disputado em Turim entre 15 e 22 de novembro. Sem o número 2 do mundo, Jannik Sinner, por lesão, o cenário fica mais favorável para o sérvio.

O sérvio estreia no Masters de Paris nesta terça-feira (3), contra o monegasco Valentin Vacherot. O próximo compromisso de Djokovic será o Masters de Paris, entre 2 e 8 de novembro, onde buscará pontos decisivos para garantir sua vaga no ATP Finals, marcado para 15 a 22 de novembro em Turim.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.