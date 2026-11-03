Djokovic vê evolução física após sofrer com lesões em 2026
Sérvio de 39 anos busca recuperação para garantir vaga no ATP Finals
Novak Djokovic afirmou estar próximo de superar os problemas físicos que comprometeram sua temporada e mira encerrar o ano em alta no Masters de Paris, entre 2 e 8 de novembro, para assegurar presença no ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas da temporada.
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A temporada de 2026 foi marcada por desafios físicos para Djokovic, que priorizou sentir-se bem em quadra em vez de apenas jogar bem. O sérvio, de 39 anos, enfrentou dificuldades de saúde em vários torneios, apesar de manter sua rotina de treinos e preparação. Ele destacou que opiniões externas sobre suas condições não refletem a realidade do que enfrenta.
— Isso não teve relação com minha preparação ou com a quantidade de treinos. Vejo muitas pessoas que gostam de dar opiniões de especialistas e dizem saber exatamente o que está acontecendo comigo, mas não sabem — declarou.
Ao longo do ano, Djokovic chegou à final do Australian Open e às semifinais de Wimbledon, mas teve eliminações precoces em Roland Garros e no US Open. Sua última conquista em Grand Slam foi o US Open de 2023, somando 25 títulos em sua carreira.
Recentemente, o tenista conquistou seu 102º título em Pequim, mas foi eliminado precocemente nos torneios de Xangai e Basileia. Apesar disso, ele avalia que sua melhor semana do ano foi em Pequim, com desempenho também positivo na Basileia, onde lamentou a derrota em partida equilibrada.
— Quando me senti melhor em quadra, e ultimamente tem sido assim, percebi que estamos mais perto de resolver o que venho enfrentando nos últimos 12 meses. Imediatamente, meu nível de desempenho, o prazer de estar em quadra e minhas sensações melhoram. Jogo melhor. Pequim foi minha melhor semana do ano, com exceção da Austrália, e acho que também joguei muito bem na Basileia — completou.
Atualmente, Djokovic ocupa a 11ª posição na corrida por uma vaga no ATP Finals, que será disputado em Turim entre 15 e 22 de novembro. Sem o número 2 do mundo, Jannik Sinner, por lesão, o cenário fica mais favorável para o sérvio.
O sérvio estreia no Masters de Paris nesta terça-feira (3), contra o monegasco Valentin Vacherot. O próximo compromisso de Djokovic será o Masters de Paris, entre 2 e 8 de novembro, onde buscará pontos decisivos para garantir sua vaga no ATP Finals, marcado para 15 a 22 de novembro em Turim.
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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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