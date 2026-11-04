O Real Madrid anunciou que submeterá à Assembleia Geral, marcada para 21 de novembro, a aprovação de Rafael Nadal como novo membro do Conselho de Administração do clube. A decisão foi tomada em reunião da diretoria realizada nesta quarta-feira (4).

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A inclusão de Rafael Nadal no conselho do Real Madrid representa uma valorização da trajetória esportiva do tenista espanhol, que acumula 92 títulos individuais, incluindo 22 Grand Slams. Além disso, Nadal conquistou duas medalhas de ouro olímpicas, cinco títulos da Copa Davis pela Espanha e já ocupou a posição de número um no ranking mundial.

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O clube destacou, em comunicado oficial, que a presença de Nadal na diretoria será motivo de orgulho para a instituição, reforçando a ligação entre o esporte e a gestão do Real Madrid. A expectativa da imprensa espanhola é que o nome do atleta seja aprovado pelos sócios na votação.

Segundo o jornal AS, da Espanha, a decisão tem apelo de parte da torcida e, nas redes sociais, o tenista agradeceu a Florentino pelo convite e confirmou que aceitou a proposta. "Aceitei essa proposta com muito entusiasmo, vontade de aprender e de contribuir com tudo o que puder", escreveu. A votação para ratificar Rafael Nadal como membro do Conselho de Administração do Real Madrid ocorrerá durante a Assembleia Geral do clube no dia 21 de novembro.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.