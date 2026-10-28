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Sabalenka supera Neymar e Messi em conquista de prêmio

Tenista bielorrussa lidera ranking de potencial comercial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 18:18
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A bielorrussa Aryna Sabalenka comemora após vencer a espanhola Jessica Bouzas Maneiro em partida de simples feminina no terceiro dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Anne-Christine Poujoulat / Afp)
Aryna Sabalenka comemora vitória em Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

Aryna Sabalenka, ex-líder do ranking mundial da WTA, foi eleita a atleta com maior potencial comercial do planeta pela Sports Pro. A tenista bielorrussa superou estrelas do futebol e do basquete, como Neymar, Lionel Messi, Erling Haaland e Giannis Antetokounmpo.

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A pesquisa anual da NorthStar Solutions Group avaliou 50 atletas globais com base em três critérios: o valor construído pelo atleta, o impulso desse valor e a margem de crescimento futura. Sabalenka alcançou 80,952 pontos, ficando no topo da lista, seguida pela esquiadora chinesa Eileen Gu, com 76,943, e pelo jogador de basquete grego Giannis Antetokounmpo, com 74,464.

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Entre os principais nomes do futebol, o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, ficou em quarto lugar, enquanto Neymar apareceu apenas na 24ª posição, com 66,25 pontos. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo também figuram na lista, em 27º e 14º lugares, respectivamente. O jovem tenista espanhol Carlos Alcaraz ficou em quinto, com 73,176 pontos.

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Outros tenistas destacados no ranking incluem Alexander Zverev (8º), Iga Swiatek (17ª), Naomi Osaka (21ª), Coco Gauff (32ª) e Jannik Sinner (35º). Novak Djokovic é o último representante do tênis entre os 50 primeiros, ocupando a 46ª colocação.

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Novak Djokovic em ação no ATP 500 de Pequim
Novak Djokovic em ação no ATP 500 de Pequim (Foto: Greg Baker / AFP)

A lista, que chega à sua 17ª edição, reflete o crescente interesse do mercado em atletas com potencial para gerar valor comercial significativo, considerando não apenas o desempenho esportivo, mas também a capacidade de engajamento e expansão da marca pessoal.

Confira o Top-10

1 – Aryna Sabalenka – 80.95
2 – Eileen Gu (esqui) – 76.94
3 – Giannis Antetokounmpo (basquete) – 74.46
4 – Erling Haaland (Futebol) – 74.18
5 – Carlos Alcaraz (tênis) – 73.17
6 – Alysa Liu (patinação artística) – 73.04
7 – Victor Wembanyama (basquete) – 71.68
8 – Alexander Zverev (tênis) – 71.18
9 – Charles LeClerc (Fórmula 1) – 71.12
10 – AJ Dybantsa (basquete) – 70.80

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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