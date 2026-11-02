O espanhol Rafael Jódar entrou para o top 10 do ranking ATP nesta segunda-feira, apenas 287 dias após sua estreia profissional no Australian Open de janeiro. Aos 20 anos, ele quebrou o recorde anterior de Gustavo Kuerten, que levou 490 dias para alcançar a mesma posição.

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Rafael Jódar teve uma ascensão meteórica no circuito profissional de tênis, consolidando-se como uma das maiores revelações da temporada 2026. O espanhol, que iniciou o ano como número 168 do mundo, mostrou consistência e conquistou vitórias importantes ao longo da temporada, o que o levou a ser o primeiro jogador a entrar no top 10 em sua primeira temporada completa no circuito ATP.

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Antes de se profissionalizar em dezembro do ano passado, Jódar passou pela Universidade da Virgínia e participou do Next Gen Finals em 2025. Com 1,90 m de altura, ele superou a marca histórica de Gustavo Kuerten, que detinha o recorde de menor tempo entre estreia e entrada no top 10 desde 1996.

Além da estreia de Jódar no top 10, a atualização do ranking trouxe outras mudanças significativas. O alemão Alexander Zverev assumiu a liderança, ultrapassando o italiano Jannik Sinner. Já o canadense Félix Auger-Aliassime sofreu uma queda brusca, caindo da sétima para a 13ª posição.

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A queda de Auger-Aliassime beneficiou outros jogadores, como o francês Arthur Fils, que subiu para o 7º lugar, o norte-americano Frances Tiafoe em 8º, o australiano Alex de Minaur em 9º, e o próprio Jódar, que avançou do 11º para o 10º posto. Novak Djokovic também ganhou posições, passando para o 11º lugar, seguido por Taylor Fritz em 12º.

Outros destaques do ranking incluem o tcheco Jiri Lehecka, que subiu seis posições para o 15º lugar, e o monegasco Valentin Vacherot, campeão do ATP 500 da Basileia, que avançou do 31º para o 27º lugar. Os franceses Adrian Mannarino e Terence Atmane também tiveram boas subidas, ganhando 14 e 17 posições, respectivamente.

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O próximo desafio para Rafael Jódar será manter o desempenho para consolidar sua posição entre os melhores do mundo nas próximas semanas do circuito ATP.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.