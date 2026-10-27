João Fonseca chega ao pior ranking em mais de seis meses
Brasileiro cai 12 posições após perda de pontos do ATP da Basileia e enfrenta risco de nova queda nas próximas semanas
Fora do restante da temporada, João Fonseca despencou para o 40º lugar no ranking da ATP, sua pior colocação desde abril. A atualização foi divulgada no último domingo (25) pela Associação dos Tenistas Profissionais.
A queda de Fonseca no ranking se deve à perda dos pontos do título do ATP da Basileia do ano passado, que foi adiado em uma semana nesta temporada, impactando diretamente sua pontuação. Com isso, o brasileiro soma agora 1.250 pontos e caiu 12 posições na tabela.
Desde junho, João estava entre os 30 melhores do mundo, impulsionado pela campanha nas quartas de final de Roland Garros, em que superou adversários como Novak Djokovic e Casper Ruud. No entanto, a recente atualização o fez retornar à posição 40, igualando seu pior desempenho desde o início de abril.
Além da queda atual, o tenista ainda perderá mais 50 pontos na próxima atualização, prevista para 2 de novembro. Como estará fora das competições até o fim do ano, Fonseca corre o risco de cair ainda mais no ranking, especialmente com a realização de dois ATP 500 na Basileia e em Viena, além do Masters 1000 de Paris e um ATP 250 na segunda semana de novembro.
Essa situação prejudica Fonseca na preparação para o Australian Open do próximo ano, pois a posição 40 no ranking o impede de ser cabeça de chave no torneio. A única forma de reverter essa condição seria conquistar o título do primeiro ATP 250 da temporada, cujo calendário ainda não foi definido pelo brasileiro.
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A próxima atualização do ranking da ATP será divulgada em 2 de novembro, quando João Fonseca poderá ter nova variação em sua posição, enquanto segue fora das competições até o final da temporada.
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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