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João Fonseca chega ao pior ranking em mais de seis meses

Brasileiro cai 12 posições após perda de pontos do ATP da Basileia e enfrenta risco de nova queda nas próximas semanas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 17:25
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João Fonseca na partida contra o suíço Dominic Stricker na Copa Davis
João Fonseca na partida contra o suíço Dominic Stricker na Copa Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

Fora do restante da temporada, João Fonseca despencou para o 40º lugar no ranking da ATP, sua pior colocação desde abril. A atualização foi divulgada no último domingo (25) pela Associação dos Tenistas Profissionais.

A queda de Fonseca no ranking se deve à perda dos pontos do título do ATP da Basileia do ano passado, que foi adiado em uma semana nesta temporada, impactando diretamente sua pontuação. Com isso, o brasileiro soma agora 1.250 pontos e caiu 12 posições na tabela.

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Desde junho, João estava entre os 30 melhores do mundo, impulsionado pela campanha nas quartas de final de Roland Garros, em que superou adversários como Novak Djokovic e Casper Ruud. No entanto, a recente atualização o fez retornar à posição 40, igualando seu pior desempenho desde o início de abril.

João Fonseca saca na vitória sobre o suíço Stricker na Davis
João Fonseca saca na vitória sobre o suíço Stricker na Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

Além da queda atual, o tenista ainda perderá mais 50 pontos na próxima atualização, prevista para 2 de novembro. Como estará fora das competições até o fim do ano, Fonseca corre o risco de cair ainda mais no ranking, especialmente com a realização de dois ATP 500 na Basileia e em Viena, além do Masters 1000 de Paris e um ATP 250 na segunda semana de novembro.

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Essa situação prejudica Fonseca na preparação para o Australian Open do próximo ano, pois a posição 40 no ranking o impede de ser cabeça de chave no torneio. A única forma de reverter essa condição seria conquistar o título do primeiro ATP 250 da temporada, cujo calendário ainda não foi definido pelo brasileiro.

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A próxima atualização do ranking da ATP será divulgada em 2 de novembro, quando João Fonseca poderá ter nova variação em sua posição, enquanto segue fora das competições até o final da temporada.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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