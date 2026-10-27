Rival de Alcaraz em Viena vive fase de alta após trocar treinador

Karen Khachanov, atual 24º do ranking mundial, atravessa um momento positivo no circuito de tênis. O russo, que enfrenta Carlos Alcaraz no ATP 500 de Viena nesta terça-feira (27), recentemente mudou de treinador e voltou a usar uma raquete antiga, o que tem impulsionado seu desempenho.

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O russo Karen Khachanov após vencer ponto incrível contra Carlos Alcaraz (Foto: Reprodução)

Khachanov encerrou a parceria de longa data com o técnico Vedran Martic e incorporou Andrey Chesnokov à sua equipe, buscando novas motivações e ideias para sua carreira. Além disso, o tenista retornou ao modelo de raquete Wilson que utilizava no início da trajetória profissional, decisão que ele considera fundamental para recuperar o prazer em jogar.

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Nas últimas semanas, o russo colecionou resultados expressivos, como a semifinal no US Open, as quartas de final em Pequim e as oitavas em Xangai, o que reflete a melhora em seu rendimento. Khachanov destacou, em entrevista ao Championat, que a mudança foi necessária para renovar seu entusiasmo e obter um impulso competitivo.

Khachanov segue em busca de bons resultados no ATP 500 de Viena, onde enfrenta Carlos Alcaraz, um dos principais nomes do circuito atual, em confronto marcado para esta terça-feira.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.