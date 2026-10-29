João Fonseca jogará com Roger Federer no Brasil: 'Meu amigo'

Roger Federer retorna a São Paulo em 5 de dezembro deste ano para participar de um evento esportivo e bater bola com o brasileiro João Fonseca, que é patrocinado pela mesma marca da qual o suíço é sócio investidor. Federer volta ao Brasil pela primeira vez desde 2012, quando fez jogos de exibição na capital paulista.

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O encontro entre Federer e Fonseca será uma partida diferente do formato tradicional de tênis. Os ingressos para o evento estarão à venda, e o público poderá acompanhar performances musicais e outras atrações de entretenimento. Apesar de nunca terem jogado juntos, o brasileiro, que sempre teve Federer como inspiração, vê o momento como um sonho realizado.

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João Fonseca, que conheceu Federer pessoalmente durante a Laver Cup, torneio idealizado pelo suíço, já participou do evento On Clubhouse Nights em Miami no ano passado, em que Federer foi anfitrião. A visita do ex-número 1 do mundo a São Paulo marca sua segunda passagem pelo Brasil, após três jogos de exibição realizados em 2012.

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Uma semana após o evento com Federer, Fonseca disputará uma partida amistosa contra o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 3 do mundo e dono de sete títulos de Grand Slam. O confronto está marcado para o dia 12 de dezembro, também em São Paulo, e será tratado pelo brasileiro como o início da pré-temporada de 2027. Os dois já se enfrentaram em amistosos e no Miami Open de 2026, com Alcaraz vencendo ambas as partidas.

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João Fonseca na derrota para o espanhol Carlos Alcaraz em Miami (Foto: Divulgação)

Roger Federer encerrou sua carreira profissional em 2022, acumulando 20 títulos de Grand Slam, uma medalha de ouro e uma de prata em Jogos Olímpicos, além de 310 semanas como número 1 do ranking mundial. João Fonseca, que estreou na ATP em 2023, é atualmente o 40º colocado no ranking e conquistou dois títulos da ATP em 2025. Ele anunciou, no início de outubro, que não competirá mais na temporada de 2026, encerrando o ano com 20 vitórias em 33 partidas.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.