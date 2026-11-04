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Luisa Stefani e Dabrowski conhecem adversárias do WTA Finals

Brasileira e canadense lideram Grupo 1 na primeira fase em Indian Wells

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 09:17
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Luisa Stefani e Dabrowski trocam cumprimentos em partida de tênis, diante do público.
Luisa Stefani e Dabrowski trocam cumprimentos em partida de tênis, diante do público. (Foto: WTA)

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski, principais cabeças de chave do WTA Finals 2026, já sabem quem serão suas adversárias na fase de grupos do torneio que acontece de 8 a 15 de novembro no Indian Wells Tennis Garden, Califórnia (Estados Unidos). A dupla brasileira-canadense está no Grupo 1 e disputará três partidas contra duplas que incluem as finalistas de Wimbledon.

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A parceria lidera a temporada com 8.495 pontos na corrida e chega ao WTA Finals como a melhor do ano até o momento. Na fase inicial, elas enfrentarão as parcerias formadas pela chinesa Guo Hanyu e a francesa Kristina Mladenovic; a letã Jelena Ostapenko e a taiwanesa Hsieh Su-wei; e a belga Elise Mertens com a chinesa Zhang Shuai. Cada dupla disputará três jogos na fase de grupos, com as duas melhores avançando para as semifinais.

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Esta será a primeira participação conjunta de Stefani e Dabrowski no Finals. A brasileira é a única representante do Brasil na competição e busca seu primeiro título no torneio, enquanto a canadense já conquistou o troféu em 2024. A parceria vem de uma temporada vitoriosa, com seis títulos conquistados, incluindo o WTA 1000 de Dubai, o WTA 500 de Estrasburgo, o WTA 250 de Eastbourne, o SP Open, além dos WTA 1000 de Pequim e Wuhan. Recentemente, a dupla foi vice-campeã do WTA 500 de Tóquio.

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski foram campeãs do WTA 1000 de Pequim (Foto: Reprodução/Instagram/WTA)
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski foram campeãs do WTA 1000 de Pequim (Foto: Reprodução/Instagram/WTA)

Como funciona o WTA Finals

O formato do WTA Finals divide as oito melhores duplas em dois grupos de quatro, com as duas melhores de cada grupo avançando às semifinais. Na sequência, a líder de um grupo enfrenta a segunda colocada do outro, e as vencedoras disputam o título. O torneio é disputado em quadras duras no mesmo complexo que recebe o WTA 1000 de Indian Wells.

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Além das duplas, o WTA Finals também reúne as oito melhores jogadoras de simples. A atual líder do ranking, a cazaque Elena Rybakina, defenderá o título conquistado em 2025 no Grupo 1, onde terá como adversária a americana Coco Gauff, campeã em 2024. No Grupo 2, a ex-número 1 e vice-líder atual Aryna Sabalenka enfrentará a jovem Mirra Andreeva, de 19 anos, que venceu Roland Garros.

O WTA Finals 2026 será disputado entre os dias 8 e 15 de novembro em Indian Wells (Estados Unidos), encerrando a temporada do circuito feminino com as melhores duplas e jogadoras do ano.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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