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Carlos Alcaraz busca ritmo e elogia Zverev no ATP 500 de Viena

Espanhol está focado em recuperar ritmo de jogo após lesão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 15:14
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Alcaraz ergue o punho direito e segura a raquete com a mão esquerda enquanto comemora ponto no US Open
Carlos Alcaraz em ação no US Open (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Carlos Alcaraz retorna às quadras no ATP 500 de Viena com o objetivo principal de retomar o ritmo competitivo após mais de quatro meses afastado por lesão no punho. O espanhol, que enfrenta o russo Karen Khachanov na estreia, valoriza a oportunidade de competir contra adversários de alto nível para aprimorar seu desempenho no fim da temporada. Alcaraz destacou que, apesar de estar satisfeito com seu nível atual, ainda não se sente completamente no auge.

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O jovem tenista recorda sua primeira participação em Viena, em 2021, quando alcançou a semifinal do torneio aos 18 anos, superando nomes como Daniel Evans, Andy Murray e Matteo Berrettini. Ele ressalta o orgulho pelas conquistas acumuladas desde então, mas mantém a mesma ambição e paixão pelo esporte que o motivam desde o início da carreira.

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Além de focar na recuperação do ritmo, Alcaraz comentou sobre a recente ascensão de Alexander Zverev, que garantirá a liderança do ranking mundial da ATP ao final da semana. O espanhol elogiou a consistência e os atributos físicos do alemão, ressaltando que o tênis exige mais do que apenas jogar bem em uma partida, mas manter alto nível durante toda a temporada. Para Alcaraz, Zverev merece a posição de número 1 por sua capacidade de competir intensamente, evitar lesões graves e alcançar finais com frequência.

No ATP de Viena, ambos os jogadores podem se enfrentar em uma eventual final, já que Zverev estreia contra o espanhol Martin Landaluce. Alcaraz reforça que seu foco está em competir e aproveitar cada momento dentro de quadra, sem pressão, mantendo sua identidade e o amor pelo jogo.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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