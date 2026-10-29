Novak Djokovic sofre 27 aces e é eliminado no ATP da Basileia

Novak Djokovic foi surpreendido e eliminado pelo alemão Jan-Lennard Struff nas oitavas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça, nesta quinta-feira (29). Após 2h36 de partida, Struff venceu de virada por 6/7(4), 7/6 e 7/6(5), aplicando 27 aces ao longo do confronto.

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O confronto entre Djokovic e Struff foi marcado por extrema igualdade, com apenas uma quebra de saque registrada, justamente no último game do segundo set, favorável ao alemão. Essa foi a nona vez que os dois se enfrentaram, e, pela primeira vez, Struff conseguiu superar o sérvio, que até então acumulava oito vitórias contra ele.

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Djokovic, que já liderou o ranking mundial por 428 semanas e possui 24 títulos de Grand Slam, viu sua sequência de triunfos contra Struff ser interrompida em um duelo decidido nos detalhes. O alemão, por sua vez, aproveitou o momento para avançar às quartas de final do torneio suíço.

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Novak Djokovic em ação no ATP 500 de Pequim (Foto: Greg Baker / AFP)

Nas quartas, Struff terá pela frente o português Nuno Borges, em partida programada para esta sexta-feira na Basileia.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.