Alcaraz detona De Minaur e conquista o ATP 500 de Viena
Tenista espanhol embolsou mais de 2 milhões de euros em premiação
Carlos Alcaraz fechou a temporada europeia de quadra rápida coberta com chave de ouro. Neste domingo (1), o número três do mundo bateu o australiano Alex De Minaur, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, e ficou com o troféu do ATP 500 de Viena, na Áustria. O torneio é disputado no piso duro indoor e distribui 2,7 milhões de euros em premiação.
O jogo durou 1h27min e foi realizado na quadra central, com as arquibancadas cheias. De Minaur, apontado como o 10º colocado, voltou a esbarrar no espanhol. Foi o sétimo confronto entre os dois, e o saldo segue sem manchas para o natural de Murcia: sete vitórias em sete jogos.
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Números e feito de Alcaraz
O título na capital austríaca, o ATP 500 de Viena, é o 28º da carreira de Alcaraz e o quarto da temporada. Antes, ele já havia levantado os troféus do Australian Open, de Doha e de Tóquio.
A campanha em Viena também ampliou uma série impressionante. O espanhol chegou à 26ª vitória consecutiva em torneios de nível ATP 500. Além disso, assinalou um feito inédito: pela primeira vez, conquistou um título na parte final do ano, dentro do bloco europeu de piso duro coberto, que se estende por quatro semanas.
Alcaraz também chegou ao segundo título em quadra rápida fechada. O primeiro foi em Roterdã, na Holanda, em fevereiro do ano passado.
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Como foi o jogo
A final teve um primeiro set de amplo domínio do espanhol. Ele abriu 4 a 0, apoiado nos golpes de fundo e na agressividade, e sufocou o adversário. De Minaur penou para somar seu único game na parcial.
No segundo set, o cenário foi mais equilibrado. Alcaraz criou oportunidades de quebra logo nos dois primeiros games de saque do australiano, mas Alex se mostrou valente e conseguiu se segurar. A resistência durou até o décimo game, quando o espanhol deu o passo decisivo, quebrou o serviço e fechou a partida com um belo winner de forehand cruzado.
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