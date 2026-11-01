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Alcaraz detona De Minaur e conquista o ATP 500 de Viena

Tenista espanhol embolsou mais de 2 milhões de euros em premiação

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
01/11/2026 12:03
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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Top 3 mundial vence por 2 a 0 e conquista o ATP 500 de Viena (Foto: Joe Klamar / AFP)
Top 3 mundial vence por 2 a 0 e conquista o ATP 500 de Viena (Foto: Joe Klamar / AFP)

Carlos Alcaraz fechou a temporada europeia de quadra rápida coberta com chave de ouro. Neste domingo (1), o número três do mundo bateu o australiano Alex De Minaur, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, e ficou com o troféu do ATP 500 de Viena, na Áustria. O torneio é disputado no piso duro indoor e distribui 2,7 milhões de euros em premiação.

O jogo durou 1h27min e foi realizado na quadra central, com as arquibancadas cheias. De Minaur, apontado como o 10º colocado, voltou a esbarrar no espanhol. Foi o sétimo confronto entre os dois, e o saldo segue sem manchas para o natural de Murcia: sete vitórias em sete jogos.

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Números e feito de Alcaraz

O título na capital austríaca, o ATP 500 de Viena, é o 28º da carreira de Alcaraz e o quarto da temporada. Antes, ele já havia levantado os troféus do Australian Open, de Doha e de Tóquio.

A campanha em Viena também ampliou uma série impressionante. O espanhol chegou à 26ª vitória consecutiva em torneios de nível ATP 500. Além disso, assinalou um feito inédito: pela primeira vez, conquistou um título na parte final do ano, dentro do bloco europeu de piso duro coberto, que se estende por quatro semanas.

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Alcaraz também chegou ao segundo título em quadra rápida fechada. O primeiro foi em Roterdã, na Holanda, em fevereiro do ano passado.

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Alcaraz conquistou o 28° título de sua carreira (Foto: Joe Klamar / AFP)
Alcaraz conquistou o 28° título de sua carreira (Foto: Joe Klamar / AFP)

Como foi o jogo

A final teve um primeiro set de amplo domínio do espanhol. Ele abriu 4 a 0, apoiado nos golpes de fundo e na agressividade, e sufocou o adversário. De Minaur penou para somar seu único game na parcial.

No segundo set, o cenário foi mais equilibrado. Alcaraz criou oportunidades de quebra logo nos dois primeiros games de saque do australiano, mas Alex se mostrou valente e conseguiu se segurar. A resistência durou até o décimo game, quando o espanhol deu o passo decisivo, quebrou o serviço e fechou a partida com um belo winner de forehand cruzado.

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