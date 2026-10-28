Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Federer responde a convite de João Fonseca: 'Estou dentro'

Suíço respondeu positivamente ao pedido do jovem brasileiro, que sonha em dividir quadra com o ídolo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 14:59
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
João Fonseca no encontro com Federer na Laver Cup (Divulgação)
João Fonseca no encontro com Roger Federer na Laver Cup (Foto: Divulgação)

João Fonseca revelou nesta quarta-feira (28) que seu maior desejo é jogar tênis com Roger Federer, e o ex-número 1 do mundo aceitou o convite. A troca aconteceu nas redes sociais, em uma ação promovida por marca suíça de calçados e roupas esportivas, que patrocina o brasileiro e tem Federer como sócio investidor.

O tenista brasileiro de 20 anos afirmou que Federer sempre foi uma inspiração dentro e fora das quadras, e que, ao menos, bater uma bolinha com ele seria um sonho realizado. Em resposta, o suíço de 45 anos, que se aposentou do circuito profissional em 2022, declarou estar disposto a jogar com Fonseca. Os dois nunca se enfrentaram em quadra.

continua após a publicidade

— Então, vamos jogar. Tô dentro!

Federer encerrou sua carreira com 20 títulos de Grand Slam, além de medalhas olímpicas e 310 semanas como número 1 do ranking mundial. Já Fonseca, atual 40º colocado no ranking da ATP, conquistou dois títulos em 2025 e não disputará mais torneios oficiais neste ano. Em dezembro, o brasileiro fará uma partida amistosa contra o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro do mundo, em São Paulo, marcando o início da pré-temporada de 2027.

João Fonseca saca na vitória sobre o suíço Stricker na Davis
João Fonseca saca na vitória sobre o suíço Stricker na Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

➡️Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

João Fonseca chega ao pior ranking em mais de seis meses

Fora do restante da temporada, João Fonseca despencou para o 40º lugar no ranking da ATP, sua pior colocação desde abril. A atualização foi divulgada no último domingo (25) pela Associação dos Tenistas Profissionais.

continua após a publicidade

A queda de Fonseca no ranking se deve à perda dos pontos do título do ATP da Basileia do ano passado, que foi adiado em uma semana nesta temporada, impactando diretamente sua pontuação. Com isso, o brasileiro soma agora 1.250 pontos e caiu 12 posições na tabela.

➡️ Zverev está a uma vitória da liderança do ranking; entenda

Desde junho, João estava entre os 30 melhores do mundo, impulsionado pela campanha nas quartas de final de Roland Garros, em que superou adversários como Novak Djokovic e Casper Ruud. No entanto, a recente atualização o fez retornar à posição 40, igualando seu pior desempenho desde o início de abril.

continua após a publicidade

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Tenista masculino em camisa branca segura a raquete na quadra, no ATP 500 de Viena.

Tênis

Zverev está a uma vitória da liderança do ranking; entenda

Há 19 horas
João Fonseca na partida contra o suíço Dominic Stricker na Copa Davis

Tênis

João Fonseca chega ao pior ranking em mais de seis meses

Há 22 horas
Alcaraz ergue o punho direito e segura a raquete com a mão esquerda enquanto comemora ponto no US Open

Tênis

Carlos Alcaraz busca ritmo e elogia Zverev no ATP 500 de Viena

Há 1 dia
Carlos Alcaraz comemora ponto no ATP 500 de Tóquio

Tênis

Rival de Alcaraz em Viena vive fase de alta após trocar treinador

Há 1 dia
Número 2 do Brasil, Thiago Wild em treino em Atenas (Foto: André Gemmer/CBT)

Tênis

Brasileiros Thiago Wild e Heide buscam top 100 para ingressar no Australian Open

Há 2 dias
O russo Daniil Medvedev comemora ponto na vitória sobre o americano Learner Tien em Xangai (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

Tênis

Tênis: Medvedev vira, é bicampeão e alcança feito inédito

Há 3 dias
Mais LANCE!
Novak Djokovic comemora vitória nas quartas do ATP 500 de Pequim

Djokovic disputa ATP de Basileia de olho em recorde de Federer

João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o suiço Stricker na Davis

João Fonseca exalta 'hora da revanche' contra Alcaraz no Brasil

João Fonseca no Masters 1000 de Montreal

Ex-número 1 do mundo aconselha João Fonseca: 'Ele precisa'

Rybakina vence com facilidade (Jimmie 48 Photography/WTA)

Rybakina avança em WTA de Ningbo com vitória em 27 minutos

Zverev em partida contra Learner Tien na Laver Cup

Tênis: Ex-número 1 destaca momento de Zverev e explica ruptura

Tenista faz publicação explicando divórcio nas redes sociais (Foto: Reprodução/elisvitolina)

Elina Svitolina e Gael Monfils anunciam divórcio após cinco anos juntos

Duas tenistas levantam juntas o troféu prateado, com colares de flores, em cerimônia do WTA na China

Tenista brasileira conquista torneio de duplas no WTA de Wuhan

Alejandro Fokina emocionado, segura buquê azul e branco após vencer título em Xangai.

Fokina vence Jodar e conquista título em Shanghai

O respeito de Novak Djokovic por João Fonseca após a derrota em Roland Garros (Foto: Clément Mahoudeau / FFT)

Relembre as 20 vitórias de João Fonseca em 2026

João Fonseca deixa a quadra central do Estádio IGA, segurando sua mochila nas costas com a mão direita, após eliminação no Masters 1000 de Montreal

João Fonseca encerra temporada e só volta em 2027

Alexander Zverev no Masters 1000 de Monte Carlo 2026 (Foto: Valery Hache/AFP)

Sem Alcaraz ou Sinner no caminho, Zverev alcançará feito inédito no tênis

Rafael Jodar (Divulgação Masters 1000 de Shanghai)

Tenista espanhol é advertido por xingar boleiro em Shanghai

Sabalenka cumprimenta adversária em Wuhan

Sabalenka sofre virada e é eliminada no WTA 1000 de Wuhan