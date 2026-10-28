Federer responde a convite de João Fonseca: 'Estou dentro'

João Fonseca revelou nesta quarta-feira (28) que seu maior desejo é jogar tênis com Roger Federer, e o ex-número 1 do mundo aceitou o convite. A troca aconteceu nas redes sociais, em uma ação promovida por marca suíça de calçados e roupas esportivas, que patrocina o brasileiro e tem Federer como sócio investidor.

O tenista brasileiro de 20 anos afirmou que Federer sempre foi uma inspiração dentro e fora das quadras, e que, ao menos, bater uma bolinha com ele seria um sonho realizado. Em resposta, o suíço de 45 anos, que se aposentou do circuito profissional em 2022, declarou estar disposto a jogar com Fonseca. Os dois nunca se enfrentaram em quadra.

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— Então, vamos jogar. Tô dentro!

Federer encerrou sua carreira com 20 títulos de Grand Slam, além de medalhas olímpicas e 310 semanas como número 1 do ranking mundial. Já Fonseca, atual 40º colocado no ranking da ATP, conquistou dois títulos em 2025 e não disputará mais torneios oficiais neste ano. Em dezembro, o brasileiro fará uma partida amistosa contra o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro do mundo, em São Paulo, marcando o início da pré-temporada de 2027.

João Fonseca saca na vitória sobre o suíço Stricker na Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

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João Fonseca chega ao pior ranking em mais de seis meses

Fora do restante da temporada, João Fonseca despencou para o 40º lugar no ranking da ATP, sua pior colocação desde abril. A atualização foi divulgada no último domingo (25) pela Associação dos Tenistas Profissionais.

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A queda de Fonseca no ranking se deve à perda dos pontos do título do ATP da Basileia do ano passado, que foi adiado em uma semana nesta temporada, impactando diretamente sua pontuação. Com isso, o brasileiro soma agora 1.250 pontos e caiu 12 posições na tabela.

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Desde junho, João estava entre os 30 melhores do mundo, impulsionado pela campanha nas quartas de final de Roland Garros, em que superou adversários como Novak Djokovic e Casper Ruud. No entanto, a recente atualização o fez retornar à posição 40, igualando seu pior desempenho desde o início de abril.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.