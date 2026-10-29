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Carlos Alcaraz disputará 60ª quartas de final de ATP na carreira

Espanhol enfrentará Tommy Paul no ATP 500 de Viena

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 15:53
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Carlos Alcaraz no ATP de Viena, com os braços erguidos em celebração
Carloz Alcaraz comemora vitória nas oitavas de final do ATP 500 de Viena (Foto: HELMUT FOHRINGER/APA/AFP)

Nesta quinta-feira (29), Carlos Alcaraz superou Nikoloz Basilashvili em sets diretos, com parciais de 6/1 e 7/6 (13-11), e garantiu vaga nas quartas de final do ATP 500 de Viena nesta temporada. A vitória, conquistada em 1h40, marca a 60ª vez que o espanhol chega a essa fase em torneios de categoria ATP.

Alcaraz iniciou a partida dominando o georgiano Basilashvili, impondo ritmo forte e conquistando o primeiro set com facilidade por 6/1. No segundo set, o confronto se equilibrou, com o espanhol abrindo 2/0 após uma quebra de serviço, mas o adversário reagiu e devolveu a quebra, levando o set ao tiebreak. Na disputa decisiva, Basilashvili teve quatro set-points, incluindo dois com seu saque, mas não conseguiu converter, e Alcaraz fechou o jogo no quarto match-point.

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Carlos Alcaraz em ação no ATP de Viena, mergulhando para devolver a bola.
Carlos Alcaraz em ação nas oitavas de final do ATP 500 de Viena (Foto: HELMUT FOHRINGER/APA/ AFP)

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Com essa vitória, Alcaraz chegou à sua sétima quartas de final na temporada e à quinta em quadras duras cobertas na carreira. Ele também ampliou sua sequência de 23 vitórias consecutivas em torneios ATP 500, sendo 13 delas nesta temporada, incluindo títulos em Doha e Tóquio. O espanhol se tornou o terceiro jogador na temporada a alcançar 30 vitórias em quadras duras, atrás apenas de Daniil Medvedev e Alexander Zverev.

Agora, Alcaraz enfrentará o norte-americano Tommy Paul, cabeça de chave número 7, que venceu o italiano Luciano Darderi por 6/1 e 6/1 em apenas 48 minutos. Será o décimo confronto entre os dois no circuito, com vantagem clara para o espanhol, que venceu os últimos seis encontros, incluindo o mais recente nas oitavas do US Open.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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