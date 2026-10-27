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Zverev está a uma vitória da liderança do ranking; entenda

Alemão estreou com vitória no ATP 500 de Viena

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 19:45
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Tenista masculino em camisa branca segura a raquete na quadra, no ATP 500 de Viena.
Alexander Zverev vence na estreia do ATP 500 de Viena (Foto: MAX SLOVENCIK/AFP)

Alexander Zverev avançou às oitavas de final do ATP 500 de Viena ao derrotar o jovem espanhol Martin Landaluce por 7/5, 3/6 e 7/6(13-11), em uma partida que durou 3h05 nesta terça-feira (27), na Áustria. O atual número 2 do mundo salvou quatro match-points no tie-break decisivo e está a uma vitória de alcançar o topo do ranking.

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Com o resultado, Zverev soma 9.400 pontos no ranking ao vivo, ficando a apenas 50 pontos do líder Jannik Sinner, que não compete nesta semana. Caso confirme a próxima vitória em Viena, o alemão assumirá a liderança inédita da ATP. Nas oitavas de final, Zverev aguarda o vencedor do confronto entre Tallon Griekspoor e Brandon Nakashima. Sua próxima partida está prevista para quinta-feira (29), com horário ainda a ser definido.

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O confronto entre Zverev e Landaluce foi marcado por intensa disputa e momentos dramáticos, especialmente no set final. Landaluce chegou a salvar três match-points no penúltimo game, mas não conseguiu evitar a derrota no tie-break, em que teve vantagem de 5/2. Zverev, porém, reagiu com firmeza, salvando quatro match points e fechando o jogo em 13/11.

Alexander Zverev em ação no ATP 500 de Viena.
Alexander Zverev em ação na estreia do ATP 500 de Viena (Foto: Joe Klamar/AFP)

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Carlos Alcaraz elogia Zverev no ATP 500 de Viena

Além de focar na recuperação do ritmo, Alcaraz comentou sobre a recente ascensão de Alexander Zverev. O espanhol elogiou a consistência e os atributos físicos do alemão, ressaltando que o tênis exige mais do que apenas jogar bem em uma partida, mas manter alto nível durante toda a temporada. Para Alcaraz, o alemão merece a posição de número 1 por sua capacidade de competir intensamente, evitar lesões graves e alcançar finais com frequência.

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No ATP de Viena, ambos os jogadores podem se enfrentar em uma eventual final. Alcaraz reforça que seu foco está em competir e aproveitar cada momento dentro de quadra, sem pressão, mantendo sua identidade e o amor pelo jogo.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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