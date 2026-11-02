ATP Paris: Djokovic treina para estreia e tem situação delicada

Novak Djokovic realizou seu primeiro treino no Masters 1000 de Paris neste domingo, preparando-se para a estreia na próxima terça-feira contra o monegasco Valentin Vacherot. O torneio acontece na capital francesa, onde o sérvio é heptacampeão, mas chega em situação complicada na briga por vaga no ATP World Finals.

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Djokovic, atualmente número 11 do mundo, terá pela frente Valentin Vacherot, 31º do ranking, que vem embalado pelo título no ATP 500 da Basileia, na Suíça. Durante o treino, o sérvio encontrou Alexander Zverev, que, nesta segunda-feira, assumirá a liderança do ranking mundial, tornando-se o 30º tenista a alcançar o posto desde a criação do sistema em 1973. Os dois trocaram cumprimentos e risadas, sinalizando respeito mútuo.

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O cenário para Djokovic no torneio é delicado, pois ele ocupa a 11ª posição na corrida da temporada e está mais de 300 pontos atrás de Alex De Minaur, que fecha o grupo dos oito classificados para o ATP Finals. Rafael Nadal, décimo, também está fora da zona de classificação. Para garantir sua presença no Finals, Djokovic precisa ao menos alcançar as semifinais, desde que seus concorrentes não façam campanhas expressivas.

Na chave, o sérvio pode enfrentar Zverev nas quartas de final, o que adiciona um desafio extra. Vale lembrar que Djokovic não participou do Masters 1000 de Paris nos últimos dois anos, retornando agora com a ambição de somar pontos importantes para seus objetivos na temporada.

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Djokovic estreia na terça-feira contra Valentin Vacherot e terá que avançar até as semifinais para manter viva a chance de classificação ao ATP World Finals, que reúne os oito melhores da temporada.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.