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Rafael Nadal está próximo de se tornar dirigente do Real Madrid

Ex-tenista vive a expectativa por ser aprovado por sócios em Assembleia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 09:51
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O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)
O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

O ex-tenista Rafael Nadal está próximo de fazer parte da Junta Directiva do Real Madrid após o convite do presidente Florentino Pérez. A expectativa é de que o nome do espanhol seja aprovado pelos sócios na Assembleia Extraordinária marcada para o dia 21 de novembro.

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O Real Madrid considera Rafael Nadal como uma lenda da história do esporte, mas também uma referência como ser humano. Além disso, o ex-tenista é um torcedor fanático da equipe merengue e sócio de honra do clube espanhol.

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- Para o Real Madrid e para todos os seus torcedores, é motivo de grande orgulho que uma figura de sua estatura esportiva e humana, uma referência no esporte espanhol e mundial, passe a integrar nosso Conselho de Administração e contribua, a partir dessa posição de responsabilidade, para o presente e o futuro do nosso clube - diz trecho da nota do clube espanhol sobre Rafael Nadal.

Em suas redes sociais, Rafael Nadal fez um agradecimento à Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. A expectativa é de que o nome do espanhol seja aprovado com unanimidade para trabalhar na gestão, administração e representação do clube.

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- Quero agradecer ao presidente Florentino Pérez e à diretoria por me proporem a integração ao Conselho de Administração do Real Madrid. Aceitei esta proposta com grande entusiasmo, ansioso para aprender e contribuir o máximo possível.

Em campo, o Real Madrid persegue o Barcelona em busca da liderança do Campeonato Espanhol e está invicto na Champions League em busca de uma vaga direta nas oitavas de final da competição.

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Florentino Pérez discursa em Assembleia do Real Madrid em 2025
Florentino Pérez discursa em Assembleia do Real Madrid em 2025 (Foto: Divulgação/Real Madrid)

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