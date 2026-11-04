Rafael Nadal está próximo de se tornar dirigente do Real Madrid
Ex-tenista vive a expectativa por ser aprovado por sócios em Assembleia
O ex-tenista Rafael Nadal está próximo de fazer parte da Junta Directiva do Real Madrid após o convite do presidente Florentino Pérez. A expectativa é de que o nome do espanhol seja aprovado pelos sócios na Assembleia Extraordinária marcada para o dia 21 de novembro.
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O Real Madrid considera Rafael Nadal como uma lenda da história do esporte, mas também uma referência como ser humano. Além disso, o ex-tenista é um torcedor fanático da equipe merengue e sócio de honra do clube espanhol.
- Para o Real Madrid e para todos os seus torcedores, é motivo de grande orgulho que uma figura de sua estatura esportiva e humana, uma referência no esporte espanhol e mundial, passe a integrar nosso Conselho de Administração e contribua, a partir dessa posição de responsabilidade, para o presente e o futuro do nosso clube - diz trecho da nota do clube espanhol sobre Rafael Nadal.
Em suas redes sociais, Rafael Nadal fez um agradecimento à Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. A expectativa é de que o nome do espanhol seja aprovado com unanimidade para trabalhar na gestão, administração e representação do clube.
- Quero agradecer ao presidente Florentino Pérez e à diretoria por me proporem a integração ao Conselho de Administração do Real Madrid. Aceitei esta proposta com grande entusiasmo, ansioso para aprender e contribuir o máximo possível.
Em campo, o Real Madrid persegue o Barcelona em busca da liderança do Campeonato Espanhol e está invicto na Champions League em busca de uma vaga direta nas oitavas de final da competição.
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