Tênis: brasileira avança à semi e chega à 14ª vitória seguida
Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski estão nas semifinais do WTA de Tóquio
Luísa Stefani está na semifinal da chave de duplas do WTA 500 de Tóquio. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira venceu Hao-Ching Chan, de Taiwan, e Miyu Kato, do Japão, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 10/7. A classificação foi definida no super tie-break, disputado até dez pontos. Com o resultado, a dupla chega à 14ª vitória consecutiva na temporada.
Cabeças de chave número 1 do torneio, Stefani e Dabrowski começaram a partida em vantagem. Com domínio das ações no primeiro set, a parceria abriu vantagem e fechou a parcial em 6/2. No segundo, porém, as adversárias reagiram, equilibraram o confronto e devolveram o placar, levando a decisão para o tie-break.
Na disputa decisiva, a brasileira e a canadense conseguiram administrar os momentos importantes e venceram por 10/7. Com o resultado, chegaram à 14ª vitória consecutiva. A sequência havia atingido 13 triunfos na estreia em Tóquio, diante de Mana Ayukawa e Emily Webley-Smith.
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Na próxima fase, Stefani e Dabrowski terão pela frente as australianas Storm Hunter e Maya Joint. A dupla avançou à semifinal após superar Ellen Perez e Demi Schuurs por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 10/1, também no match tie-break.
Luísa Stefani e Dabrowski acumulam títulos na temporada
A campanha em Tóquio dá continuidade a uma das melhores fases da parceria entre Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski. Além da sequência de 14 vitórias, as tenistas chegam ao torneio após conquistarem três títulos consecutivos: o SP Open e os WTA 1000 de Pequim e Wuhan.
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Na temporada em que retomaram a parceria, a brasileira e a canadense também levantaram os troféus dos torneios de Dubai, Estrasburgo e Eastbourne. O desempenho se estendeu aos Grand Slams, com o vice-campeonato em Wimbledon e as semifinais do Australian Open, de Roland Garros e do US Open.
Os resultados consolidaram Stefani e Dabrowski como a principal dupla da temporada, que agora busca mais um título no circuito profissional em Tóquio.
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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