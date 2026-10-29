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Tênis: Alexander Zverev é o novo líder do ranking da ATP

Alemão iguala pontos de Sinner na temporada e se torna número 1 do mundo pela primeira vez

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 17:35
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Tenista ao lado de grande número 1, símbolo da liderança no ranking ATP.
Alexander Zverev é o novo líder do ranking da ATP (Foto: HELMUT FOHRINGER/APA/AFP)

Alexander Zverev garantiu vaga nas quartas de final do ATP 500 de Viena ao vencer Tallon Griekspoor por 2 sets a 0, nesta quinta-feira (29). Com o resultado, o alemão alcançou a liderança do ranking mundial da ATP pela primeira vez na carreira, superando Jannik Sinner pelo critério de desempate.

Zverev iniciou 2026 como número 3 do mundo e, ao longo da temporada, aproveitou as dificuldades físicas de seus principais concorrentes, como Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, para subir na classificação. Com 64 vitórias e 16 derrotas no ano, o alemão chegou a 9.450 pontos na temporada, igualando Sinner, que está fora do restante da temporada devido a uma lesão no joelho. O critério de desempate que o colocou no topo considera o desempenho nos quatro Grand Slams, nos Masters 1000 obrigatórios e no ATP Finals.

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Ao conquistar a liderança, Zverev se tornou o segundo tenista alemão a alcançar o posto máximo do ranking, após Boris Becker em 1991. O jogador também integra o seleto grupo de 30 atletas que já foram número 1 do mundo na história da ATP, sendo o primeiro novo líder desde Sinner, que chegou ao topo em junho de 2024. Nas quartas de final em Viena, Zverev enfrentará o britânico Arthur Fery.

Tenista ergue os braços em celebração, diante da torcida, em quadra de tênis.
Alexander Zverev comemora vitória nas quartas de final do ATP de Viena (Foto: HELMUT FOHRINGER/APA/AFP)

Além de Zverev, Carlos Alcaraz também avançou às quartas no torneio austríaco. O espanhol, atual número 3 do mundo, venceu Nikoloz Basilashvili por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (11), em 1h40 de partida. Esta foi a 60ª vez que Alcaraz chega às quartas em torneios ATP, sendo a sétima nesta temporada e a quinta em quadras duras cobertas na carreira.

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➡️ Carlos Alcaraz disputará 60ª quartas de final de ATP na carreira

Alcaraz terá pela frente o norte-americano Tommy Paul, cabeça de chave número 7, que derrotou Luciano Darderi por 6/1 e 6/1 em apenas 48 minutos. O espanhol também alcançou 30 vitórias em quadras duras na temporada, ficando atrás apenas de Daniil Medvedev (40) e Zverev (34). Sua sequência invicta em ATP 500 chegou a 23 partidas, com 13 vitórias em 2026, incluindo os títulos em Doha e Tóquio.

As quartas de final do ATP 500 de Viena seguem com os confrontos entre Zverev e Arthur Fery, além de Alcaraz contra Tommy Paul, definindo os semifinalistas do torneio.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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