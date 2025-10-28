João Fonseca vence ponto espetacular na estreia em Paris: vídeo

Nesta terça-feira, contra o canadense Denis Shapovalov (24º do mundo), João Fonseca precisou usar todo seu repertório para vencer de virada a estreia do Masters 1000 de Paris, que durou mais de 2 horas. Na sexta-feira (22), o brasileiro havia vencido o mesmo rival, nas quartas de final do ATP 500 da Basileia, onde conquistou o maior título da carreira.

Em determinado momento do duelo desta terça, o número 1 do Brasil foi ovacionado pelo público, que lotou a quadra 1, ao vencer um dos pontos mais espetaculares do torneio até aqui. Nele, após um rally, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira mostra rapidez e habilidade, para chegar em uma curta que parecia impossível e aplicar uma cruzada angulada de rara precisão.

Ao final da partida, o carioca, de 19 anos e 28 do mundo, elogiou a atuação do rival:



- Foi um jogo difícil, porque no começo ele veio com um bom ritmo, jogando bem. Fui fazendo o meu saque, sobrevivendo. Ele estava jogando super bem, jogando bem, fazendo boas devoluções. E acabei jogando pior ali no final do primeiro set. E ele conseguiu levar a melhor. Já no segundo set consegui um break logo ali no começo do segundo. Isso foi me dando mais confiança para jogar. Fui mantendo o ritmo e me senti bem dentro da quadra - contou João Fonseca

O campeão do ATP da Basileia e de Buenos Aires, em fevereiro, destacou a maneira como lutou até o final (no set decisivo, chegou a pedir atendimento do fisioterapeuta, por dores na coluna):

- Superfície diferente, bola diferente, semana diferente. Estou feliz de ter lutado de forma boa, com bom mental. E seguir assim durante toda essa semana, com a mesma pegada da semana passada e com o mesmo mindset. Vamos embora, seguimos.

João Fonseca prevê dificuldades nesta quarta

Nesta quarta, em torno das 16h30 (de Brasília), o pupilo de Guilherme Teixeira desafia o décimo favorito, o russo Karen Khachanov, campeão em 2018, atual 14º do mundo (e ex-top 8):

- O próximo jogo vai ser duro, vai ser difícil, é cabeça de chave. Mas é dar o nosso melhor, é seguir com essa mesma pegada e com essa confiança e fazer um bom jogo amanhã - disse o brasileiro, de 19 anos e 28 do mundo.