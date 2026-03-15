Sinner bate Medvedev e conquista título inédito em Indian Wells

Jannik Sinner conquistou o Masters 1000 de Indian Wells de forma inédita neste domingo (15). Em sua primeira final do torneio disputado nos Estados Unidos, o tenista número 2 do mundo venceu o russo Daniil Medvedev por 2 sets a 0, com um duplo 7/6 (8/6 no primeiro tie-break e 7/4 no segundo).

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Aos 24 anos, o italiano se torna campeão de todos os torneios Masters 1000, tendo ganhado anteriormente no Canadá, Miami, Cincinatti, Xangai e Paris, entre 2023 e 2025.

Sinner foi o responsável por eliminar a sensação do tênis brasileiro, João Fonseca, nas oitavas de final. Depois, passou com tranquilidade pelo americano Learner Tien e pelo alemão Alexander Zverev.

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Por outro lado, Medvedev vinha embalado após eliminar o espanhol Carlos Alcaraz, primeiro colocado do ranking ATP, na semifinal.

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Como foi a final?

Jannik Sinner em ação na final do Masters 1000 de Indian Wells (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

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Em um duelo de alto nível com quase 2h30min de duração, a partida foi marcada pelo equilíbrio desde as primeiras trocas de bola. Medvedev chegou a abrir 0/30 duas vezes no saque do Sinner, porém o italiano se recuperou bem e fechou as parciais. Na sequência, o número 2 do mundo teve seus dois break points, mas não conseguir quebrar. O tie-break foi decidido no detalhe, com um golpe de vista errado do russo em que Sinner fechou o set.

No segundo set, Sinner começou controlando as ações, mas viu Medvedev abrir 4/0. Através do bom aproveitamento em pontos com seu saque, o italiano acumulou pontos em sequência e fechou em 7/4, conquistando Indian Wells.

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