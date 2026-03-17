Jornal espanhol sobre risco de duelo Alcaraz x João Fonseca: 'sorteio bomba'

Apesar da derrota, em dois tiebreaks, João Fonseca deixou ótima impressão no duelo contra o vice-líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, semana passada. Tanto que o jornal espanhol 'Marca' definiu como 'sorteio bomba' a definição da chave do Masters 1000 de Miami, que começa na quarta-feira e poderá ter o confronto entre Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, e o brasileiro, na segunda rodada.

continua após a publicidade

➡️Tenistória: 'Garfada' marcou final entre Guga e Sampras há 26 anos em Miami

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Federer é o sétimo atleta a entrar na lista de bilionários da Forbes

De acordo com a publicação espanhola, João Fonseca era o rival que todos os cabeças de chave deveriam evitar, mesmo Alcaraz, o principal deles. O 'Marca' relembrou que o número 1 do Brasil e 39 do mundo mostrou seu bom momento no confronto contra Sinner e é visto por muitos como um futuro integrante do novo 'Big 3' (ao lado do italiano e do espanhol). O jornal também recorda que o brasileiro e Alcaraz se conheceram no Rio Open, quando o anfitrião era sparring (em 2022).

continua após a publicidade

Vale lembrar que o próprio Alcaraz elogiou a atuação de João Fonseca contra Sinner. No sábado, o tenista espanhol sofreu a primeira derrota em 17 jogos na temporada: 6/3 e 7/6 para o russo Daniil Medvedev, na semifinal de Indian Wells.

João Fonseca reencontra algoz

Antes de um inédito duelo contra o número 1 do mundo em jogos oficiais (só se enfrentaram uma partida-exibição, em Miami, em dezembro), o brasileiro, de 19 anos, tem outro desafio. Trata-se do húngaro Fabian Maroszan, atual 46º do mundo, de 26 anos.

continua após a publicidade

No único jogo até hoje entre ambos, o carioca levou a pior: 6/3 e 7/6, na estreia no saibro do Masters 1000 de Roma, em 2025. Foi o primeiro tropeço do pupilo do técnico Guilherme Teixeira na primeira rodada de um torneio desse nível.

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Ex-36 do mundo, o húngaro atravessa mau momento. São três derrotas em sequência: para o russo Adnrey Rublev, nas oitavas do ATP 500 de Doha, na estreia de Dubai, para o francês Arthur Rinderknech, e diante do espanhol Roberto Bautista-Agut, em Indian Wells.