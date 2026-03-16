Sinner comemora "dobradinha" italiana no tênis e Fórmula 1

Logo após erguer o troféu de campeão de Indian Wells, o tenista Jannik Sinner comemorou outra grande vitória italiana conquistada no último final de semana. Na Fórmula 1, o compatriota Kimi Antonelli alcançou sua primeira vitória no GP da China pela Mercedes.

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"Grande Kimi!!"



Jannik Sinner felicitó a Kimi Antonelli tras su consagración en Indian Wells 🇮🇹🎾🏎️ pic.twitter.com/P0eRvexMHJ — JP (@moran_juampi) March 15, 2026

— Foi um dia especial para a Itália. Sou fã de Fórmula 1 e ver um italiano tão jovem como o Kimi colocar o país de volta no topo é algo incrível. Parabéns também ao Daniil e sua equipe; sei que você trabalha muito duro e espero que continue assim — celebrou Sinner.

O piloto de 19 anos fez história no último domingo (15) ao encerrar um jejum de 20 anos sem vitórias da Itália na Fórmula 1 (o último havia sido Giancarlo Fisichella, no GP da Espanha de 2006). O companheiro de equipe na Mercedes, George Russell, terminou em segundo lugar e Lewis Hamilton, da Ferrari, fechou o pódio.

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➡️ Vitória inédita de Antonelli e sete abandonos marcam GP da China na F1 2026

Jannik Sinner comemora vitória em Indian Wells (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como foi a final?

Em um duelo de alto nível com quase 2h30min de duração, a partida foi marcada pelo equilíbrio desde as primeiras trocas de bola. Medvedev chegou a abrir 0/30 duas vezes no saque do Sinner, porém o italiano se recuperou bem e fechou as parciais. Na sequência, o número 2 do mundo teve seus dois break points, mas não conseguir quebrar. O tie-break foi decidido no detalhe, com um golpe de vista errado do russo em que Sinner fechou o set.

No segundo set, Sinner começou controlando as ações, mas viu Medvedev abrir 4/0. Através do bom aproveitamento em pontos com seu saque, o italiano acumulou pontos em sequência e fechou em 7/4, conquistando Indian Wells.

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