Djokovic desiste do Masters 1000 de Miami por lesão no ombro

Novak Djokovic está fora do Masters 1000 de Miami, devido a uma lesão no ombro direito. O anúncio foi feito neste domingo (15), pela organização do torneio. O sérvio de 38 anos acabou de disputar o Masters de Indian Wells, e parou nas oitavas de final.

continua após a publicidade

➡️Sabalenka vence Rybakina no tie-break e conquista Indian Wells pela primeira vez

➡️Após derrota, Alcaraz se impressiona com Medvedev: 'Nunca vi jogar assim'

Djokovic foi seis vezes campeão do Masters 1000 de Miami, e finalista em 2025, quando perdeu a decisão para o tcheco Jakub Mensik. Nesta temporada, além de Indian Wells, ele alcançou a final do Australian Open e terminou com o vice-campeonato, após ser superado por Carlos Alcaraz.

Fora do torneio, Novak Djokovic deve perder posições no ranking. Atualmente número 3 do mundo, o sérvio pode ser superado pelo alemão Alexander Zverev e pelo italiano Lorenzo Musetti. A chave principal do Masters de Miami começa nesta quarta-feira (18), e o torneio segue até o dia 29 de março.

continua após a publicidade

➡️Djokovic luta contra o cansaço mas perde nas oitavas do Indian Wells

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

O sérvio Novak Djokovic devolve a bola na final do Australian Open contra o espanhol Carlos Alcaraz (Foto: IZHAR KHAN / AFP)

Masters de Miami sofreu outras baixas

A desistência de Novak Djokovic foi a sétima baixa do Masters 1000 de Miami. Antes do sérvio, o torneio já havia anunciado as de Holger Rune, Lorenzo Sonego, Jaume Munar, Tallon Griekspoor e Juncheng Shang. No último sábado (14), às vésperas do torneio da chave principal, o austríaco Filip Misolic sofreu uma lesão no pé e também se retirou da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial