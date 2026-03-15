Djokovic desiste do Masters 1000 de Miami por lesão no ombro
Anúncio foi feito pela organização do torneio; o sérvio buscava sétimo título
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Novak Djokovic está fora do Masters 1000 de Miami, devido a uma lesão no ombro direito. O anúncio foi feito neste domingo (15), pela organização do torneio. O sérvio de 38 anos acabou de disputar o Masters de Indian Wells, e parou nas oitavas de final.
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Djokovic foi seis vezes campeão do Masters 1000 de Miami, e finalista em 2025, quando perdeu a decisão para o tcheco Jakub Mensik. Nesta temporada, além de Indian Wells, ele alcançou a final do Australian Open e terminou com o vice-campeonato, após ser superado por Carlos Alcaraz.
Fora do torneio, Novak Djokovic deve perder posições no ranking. Atualmente número 3 do mundo, o sérvio pode ser superado pelo alemão Alexander Zverev e pelo italiano Lorenzo Musetti. A chave principal do Masters de Miami começa nesta quarta-feira (18), e o torneio segue até o dia 29 de março.
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Masters de Miami sofreu outras baixas
A desistência de Novak Djokovic foi a sétima baixa do Masters 1000 de Miami. Antes do sérvio, o torneio já havia anunciado as de Holger Rune, Lorenzo Sonego, Jaume Munar, Tallon Griekspoor e Juncheng Shang. No último sábado (14), às vésperas do torneio da chave principal, o austríaco Filip Misolic sofreu uma lesão no pé e também se retirou da competição.
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