João Fonseca busca a terceira rodada em Paris; horário e onde assistir

Os últimos dias de João Fonseca têm sido bastante corridos. Dois dias após vencer o ATP 500 da Basileia, o número 1 do Brasil largou bem no Masters 1000 de Paris, nesta terça, tornando-se o primeiro do país desde 2015 a ganhar um jogo no torneio francês. Pois, nesta quarta, em torno das 16h30 (de Brasília), o carioca, de 19 anos, volta à quadra, dessa vez a central, na capital francesa. O adversário da vez é o 14º do mundo e 10º cabeça de chave, o russo Karen Khachanov, campeão do torneio em 2018.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Em lua de mel, casal pé-quente celebra virada de João Fonseca

➡️ João Fonseca precisa quebrar escrita para enfrentar Alcaraz em Paris

➡️ João Fonseca 'enveredado no capeta', humorista faz 'leitura labial' de Fokina

➡️ Exclusivo: Argentino Navone comenta a rivalidade com João Fonseca

- O próximo jogo vai ser duro, vai ser difícil, é cabeça de chave. Mas é dar o nosso melhor, é seguir com essa mesma pegada e com essa confiança e fazer um bom jogo amanhã - disse o brasileiro, de 19 anos e 28 do mundo.

continua após a publicidade

Ex-número 8 do mundo (seu melhor ranking, alcançado em 2019), Khachanov soma 31 vitórias (incluindo a da estreia nesta terça) em 54 partidas em 2025. Em torneios Masters 1000, na temporada, o russo soma 13 triunfos em 21 jogos até aqui. Seu maior feito em eventos desse nível foi no início de agosto, em Toronto, no Canadá, quando ganhou cinco partidas e só foi superado na final, pelo americano Ben Shelton (7º), numa batalha de três sets.





João Fonseca, por sua vez, se derrotar o favorito rival, vai igualar sua melhor campanha em Masters 1000 na carreira. Tanto em março, em Miami, quanto em Cincinnati, em agosto, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, alcançou a terceira rodada.

continua após a publicidade

Após a virada sobre o canadense Denis Shapovalov (de 26 anos, 24º do mundo), o carioca celebrou a maneira como conseguiu a vitória:





- Foi um jogo difícil, porque no começo ele veio com um bom ritmo, jogando bem. Fui fazendo o meu saque, sobrevivendo. Ele estava jogando super bem, jogando bem, fazendo boas devoluções. E acabei jogando pior ali no final do primeiro set. E ele conseguiu levar a melhor. Já no segundo set consegui um break logo ali no começo do segundo. Isso foi me dando mais confiança para jogar. Fui mantendo o ritmo e me senti bem dentro da quadra.



O campeão do ATP da Basileia destacou a maneira como lutou até o final (no set decisivo, chegou a pedir atendimento do fisioterapeuta, por dores na coluna):



- Superfície diferente, bola diferente, semana diferente. Estou feliz de ter lutado de forma boa, com bom mental. E seguir assim durante toda essa semana, com a mesma pegada da semana passada e com o mesmo mindset. Vamos embora, seguimos.

Os números da carreira e da temporada entre Khachanov e João Fonseca (Reprodução)

Jogo de João Fonseca encerra a programação da quadra central

O inédito embate entre o brasileiro e o tenista russo é o último da programação da principal quadra em Paris. Eles entram em ação logo após a partida, que começa às 15h (de Brasília), entre o anfitrião Corentin Moutet (32º) e o cazaque Alexander Bublik (16º). No confronto direto, a vantagem é do tenista visitante, que superou o rival no único embate até hoje, em torneios ATP, em Florença, em 2022.

João Fonseca na vitória na estreia em Paris (Divulgação)





