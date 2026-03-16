João Fonseca enfrentará algoz na estreia em Miami e pode ter Alcaraz no caminho

Nestas segunda-feira (16), João Fonseca conheceu seu primeiro adversário do Miami Open, competição de nível Masters 1000 da qual o brasileiro participa pela segunda vez. Após o bom desempenho em Indian Wells, quando caiu nas oitavas de final para Jannik Sinner, Top-2 do mundo, Fonseca terá o húngaro Fábián Marozsán pela frente. Quem avançar, enfrenta Carlos Alcaraz, o número 1 da modalidade.

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➡️ João Fonseca cai no ranking, mas busca recuperação rápida em Miami

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O carioca de 19 anos estreia no torneio de quadra dura nesta terça-feira (17). Fonseca enfrentou Fábián Marozsán - 46º do mundo - em apenas uma oportunidade, e saiu derrotado por 2 sets a 0 (6/3 e 7/6). Foi na estreia do Aberto de Roma em 2025, disputado no saibro.

Se vencer, o atual número 39 do ranking mundial terá ninguém mais ninguém menos que Alcaraz pela frente. O espanhol é o número 1 do mundo e tem apenas uma derrota no ano. Caso o confronto aconteça, será o primeiro duelo oficial entre os dois.

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João Fonseca na vitória sobre o americano Tommy Paul no Masters 1000 de Indian Wells (Foto: Clive Brunskill/AFP)

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João Fonseca cai no ranking da ATP

Fonseca iniciou a disputa de Indian Wells na 36ª posição, mas, após ser derrotado por Jannik Sinner nas oitavas de final, perdeu 105 pontos e caiu quatro colocações na lista. Apesar do recuo momentâneo, uma boa campanha no Masters 1000 de Miami pode marcar uma nova ascensão do carioca.

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Em Miami, o brasileiro defende 50 pontos, referentes à sua campanha na edição de 2025, quando foi eliminado na terceira rodada por Alex de Minaur (AUS). Caso repita o resultado este ano, o tenista garantirá 65 pontos e passará a ter "gordura" no ranking, já que Fonseca está apenas 25 pontos atrás do 38º colocado, Denis Shapovalov, que também defende 50 pontos na Flórida.