Tênis

João Fonseca cai no ranking, mas busca recuperação rápida em Miami

O torneio em Miami subiu a pontuação em relação ao ano anterior

Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 16/03/2026
11:31
João Fonseca agradece o carinho do público após a derrota para Jannik Sinner em Indian Wells (Foto: CLIVE BRUNSKILL/AFP)
O jovem João Fonseca segue entre os 40 melhores tenistas do mundo, segundo a nova atualização do ranking da ATP, nesta segunda-feira (16). O brasileiro iniciou a disputa de Indian Wells na 36ª posição, mas, após ser derrotado por Jannik Sinner nas oitavas de final, perdeu 105 pontos e caiu quatro colocações na lista. Apesar do recuo momentâneo, uma boa campanha no Masters 1000 de Miami, que acontece ainda em março, pode marcar uma nova ascensão do carioca.

A perda de posições acontece porque, no mesmo período em 2025, Fonseca somou 205 pontos — sendo 175 do título no Challenger de Phoenix e 30 da segunda rodada em Indian Wells. Como a campanha até as oitavas na Califórnia rendeu apenas 100 pontos, o brasileiro acabou ultrapassado por Jaume Munar, Sebastian Korda, Gabriel Diallo e Denis Shapovalov.

Na atual temporada de 2026, Fonseca acumulou sua terceira eliminação em oitavas de final. Além da queda diante de Sinner, o brasileiro parou na mesma fase em Buenos Aires (derrota para Alejandro Tabilo) e no Rio Open (superado por Ignacio Buse). Já no Australian Open, o carioca se despediu ainda na primeira rodada ao enfrentar Eliot Spizzirri.

Agora, o brasileiro defende apenas 50 pontos, referentes à sua campanha na edição de 2025 em Miami, quando foi eliminado na terceira rodada por Alex de Minaur (AUS). Caso repita o resultado este ano, o tenista garantirá 65 pontos e passará a ter "gordura" no ranking, já que o carioca está apenas 25 pontos atrás do 38º colocado, Denis Shapovalov, que também defende 50 pontos na Flórida.

João Fonseca na derrota para o italiano Jannik Sinner no Masters 1000 de Indian Wells (Foto: Clive Brunskill/AFP )

No feminino, Aryna Sabalenka é o nome do momento e a atual campeã de Indian Wells. A bielorrussa reeditou a final de 2023 contra Elena Rybakina, mas desta vez quem levou a melhor foi a líder do ranking, que venceu no tie-break por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (8-6).

Com o título, Sabalenka atinge os 11.025 pontos, enquanto a vice-campeã do torneio e atual número 2 do mundo, Rybakina, soma 7.783 pontos.

