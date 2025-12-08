Herói do Flamengo na Libertadores manda recado para João Fonseca; vídeo

Em um gesto que uniu o fo futebol com a crescente emoção do tênis, um dos grandes heróis do Flamengo na conquista da Libertadores da América enviou um recado especial para a nova joia do tênis brasileiro, João Fonseca. O jovem tenista está prestes a enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, em uma aguardada partida de exibição no Miami Invitational.

O duelo, apesar de não valer pontos para o ranking, atrai os olhares do mundo esportivo e consolida a ascensão de João Fonseca no cenário internacional. O jogador que fez o gol do tetracampeonato do Flamengo na Libertadores fez questão de gravar uma mensagem de incentivo para o atleta, reconhecendo a importância de tenista ao "representar o Brasil" em um confronto de tamanha magnitude nos Estados Unidos.

— Grande João, estou passando aqui para te mandar boa sorte por esse desafio incrível contra o Alcaraz, aqui hoje representando o Brasil. Espero que você faça um grande jogo e que traga a vitória para a gente. Boa sorte, valeu!

A gravação rapidamente viralizou nas redes sociais, mostrando a união entre os atletas de ponta do país e um dos maiores nomes do tênis nacional nos últimos anos.

João Fonseca, de apenas 19 anos, vem chamando a atenção do cenário internacional com seu tênis agressivo e promissor. Enfrentar Carlos Alcaraz no Miami Invitational é um marco na carreira do flamenguista carioca e um teste de fogo para provar seu potencial, mesmo em um evento de exibição.