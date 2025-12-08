Número 1 do Brasil, João Fonseca é embaixador de mais uma marca

Nesta segunda-feira, horas antes de enfrentar Carlos Alcaraz, pela primeira vez na carreira, em exibição em Miami, João Fonseca anunciou sua nova patrocinadora. A partir de agora, o número 1 do Brasil e 24 do mundo é embaixador da Claro, que já patrocinava a Yes Tennis, academia onde o jovem de 19 anos treina, no Itanhangá Golf Club.

- É uma honra me juntar à Claro, que há tantos anos apoia o tênis - seja no Rio Open, na Yes, com outros atletas - e ajuda muito no desenvolvimento do esporte no Brasil. Estou muito feliz com essa parceria - celebrou o melhor tenista do país, que, semana passada, anunciara a parceria com o Mercado Livre.

Em sua primeira temporada completa como profissional, o número 1 do Brasil conquistou seus dois primeiros ATP's em 2025. Aos 18 anos, em fevereiro, se tornou o mais jovem do país a vencer um torneio desse nível, no saibro de Buenos Aires. Já no dia 26 de outubro, na quadra rápida do ATP 500 da Basileia, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, protagonizou o maior feito do tênis brasileiro desde 2001, quando Guga Kuerten triunfou no Masters 1000 de Cincinnati.

Ane Lopes, Diretora de Marketing, Branding e Comunicação da Claro, celebrou a parceria com João Fonseca:

- Acreditamos que o esporte é uma força transformadora, e o João simboliza exatamente esse espírito. Ele representa a nova geração que desafia limites, busca excelência e inspira milhões de jovens — assim como a Claro busca entregar a melhor experiência de conectividade e entretenimento do país. Tê-lo como embaixador é investir no futuro e fortalecer nossa conexão com novas gerações.

Parceira de João Fonseca também investe no automobilismo

Além do investimento no tênis, a Claro apoia pilotos como Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara, principais nomes da nova geração. Segundo a empresa, esses atletas exemplificam como a operadora de multisserviços tem investido consistentemente em jovens talentos brasileiros, oferecendo o suporte necessário para impulsionar suas carreiras e ajudá-los a tomarem papel de destaque no cenário mundial.

João Fonseca em treino (Divulgação)






