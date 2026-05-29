Atitude de Djokovic em derrota para João Fonseca viraliza: 'Sem necessidade'

Durante a partida histórica entre João Fonseca e Novak Djokovic em Roland Garros, uma cena envolvendo o tenista sérvio chamou atenção ao final do segundo set. O jogo terminou em três sets a dois para o brasileiro, que esteve atrás na disputa ao longo da maior parte do duelo.

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Enquanto o veterano ainda vencia a partida em Paris, um dos profissionais responsáveis pela filmagem do evento se aproximou demais de Djokovic e irritou o jogador por estar invadindo o seu espaço.

— Você pode chegar mais perto do meu rosto? Pelo amor de Deus, abra espaço! — disse o tenista.

Veja alguns comentários:

Djokovic tem atitudes de criança, sem necessidade nenhuma! Podia ser superior…é por estas e por outras Nadal e Federer tinham sempre mais apoio do publico! — ricardo (@iricardovalerio) May 29, 2026

He has since this rude outburst lost the next 2 sets — Dejay (@dejay121988) May 29, 2026

Tradução: Desde esse surto rude, ele perdeu os próximos 2 sets.

He has since this rude outburst lost the next 2 sets — Dejay (@dejay121988) May 29, 2026

Don't be shocked, Djoko. This is João Fonseca 🔥🎾 — Pimenta (@falapimenta10) May 29, 2026

Tradução: Não fique em choque, Djoko! Isso é João Fonseca.

that was uncomfortable to watch. — G.A.P (@Gidi_Sr1) May 29, 2026

Tradução: Isso foi desconfortável de assistir

João Fonseca derrotou Djokovic por três sets a dois (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Como foi o jogo entre João Fonseca e Djokovic?

Especialmente no início, o nervosismo foi, nitidamente, um adversário a mais para o brasileiro. O que é até compreensível, já que jogava pela primeira vez na quadra central, a Philippe Chatrier. Errático, João Fonseca ofereceu pouca resistência e foi quebrado logo no game de abertura. Do outro lado, com mais vitórias (103) no torneio do que o rival na carreira (50), o ex-líder do ranking manteve o domínio e conquistou nova quebra no quinto game.

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O número 1 do Brasil, no entanto, começou a entrar no jogo quando sacou em 1/5, 0/40 e salvou os três breaks, que também eram set points. Foi o game mais demorado até ali, com quase seis minutos. Em seguida, João devolveu uma das quebras e passou a incomodar o adversário.

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Na segunda parcial, João Fonseca vinha confirmando o saque com relativa facilidade até o quinto game. Foi aí que o ex-líder do ranking aproveitou o primeiro break do set para conquistar nova quebra. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira não se abateu e teve a chance de devolver a quebra no oitavo game, quando o oponente sacava em 4/3. Mas Djokovic salvou a bola de quebra, abriu 5/3 e comemorou muito. Dois games depois, fechou o set.

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Mesmo com duas parciais abaixo, o jovem brasileiro não se abateu e, no segundo game do set seguinte, conquistou a quebra. Era a primeira vez que ele fazia isso antes do rival em uma parcial. Em sequência, no game mais longo da partida até aqui, com quase oito minutos, o número 1 do Brasil teve sangue frio e talento para salvar dois breaks e abrir 3/0. Dali em diante, o caçula da partida só foi ter o serviço ameaçado e, com dois aces seguidos, fechou o set.

➡️Qual era o tamanho de Djokovic com a idade de João Fonseca?

O 30º do mundo seguiu com o pé no acelerador e teve cinco breaks na abertura do quarto set. Aproveitou o último deles para abrir nova vantagem. Mas o tricampeão não parou de lutar e deu o troco no quarto game, quando o rival sacou em 2/1. Djokovic precisou usar todo seu repertório para sair das cordas no 4/4, quando salvou dois breaks. No primeiro, o brasileiro forçou uma direita, que foi na rede. No segundo, o tricampeão encaixou um ace. Dois games depois, no entanto, João conquistou a quebra, com uma direita no contrapé, e voltou a levantar a torcida. Em seguida, com o heroico brasileiro fechou mais um set.

Ter uma quebra de desvantagem no set decisivo, em condições normais, contra Djokovic, seria a certeza de derrota. Mas o número 1 do Brasil, que foi quebrado no terceiro game, seguiu lutando. E deu o troco quando o veterano serviu em seguida. No 11º game, veio a derradeira quebra. E, com mais um ace, João fechou o jogo para fazer história.

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