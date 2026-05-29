Quem é fã de tênis sabe que os primeiros jogos costumam ser colocados para a sessão noturna. Para a surpresa de muitos, porém, o duelo entre João Fonseca e Novak Djokovic acontecerá pela manhã – a partir das 10h30, no horário de Brasília. Os rumores então surgiram, mas, em entrevista, o sérvio deu a entender que teve participação na escolha dessa "mudança".

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A declaração foi dada ao canal sérvio "Sport Klub" e sugeria que a opinião de Djokovic seria como um "voto de minerva" para a organização definir o horário do jogo. Segundo o tenista, ele teria um prazo para conversar com o circuito sobre sua preferência, apesar de não ter a garantia de que o pedido será aceito.

— Existem alguns detalhes táticos que eu não gostaria de expor publicamente. Até o meio do dia de quinta-feira, temos tempo para fazer algum pedido. Claro, nunca há garantia de que eles vão atender e dizer "ok" — disse Djokovic.

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O detalhe financeiro dos principais confrontos acontecerem de noite foi abordado também por Nole, que se abriu sobre sua indecisão durante a partida entre João Fonseca e o croata Dino Prizmic. Ao fim, apesar do costume, a partida foi agendada para a manhã.

A fala ganhou repercussão porque o horário da partida interfere diretamente no comportamento da quadra em Paris. Nas partidas disputadas mais cedo, com clima mais quente e seco, a bola costuma ganhar velocidade e subir mais após o quique no saibro.

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Já à noite, com queda de temperatura e maior umidade, os pontos tendem a ficar mais lentos e físicos, exigindo mais paciência nas trocas de bola. A diferença nas condições pode acabar influenciando a estratégia adotada pelos tenistas ao longo do confronto.

Grande novidade marca a atual campanha do brasileiro. O jogo contra Nole marcará sua primeira vez na quadra central de Roland Garros. Até então, em 2026, suas partidas aconteceram na Quadra Simonne-Mathieu e na Quadra 14.

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Brasileiro tenta superar melhor desempenho em Paris

Com a histórica virada desta quarta-feira (27), contra o croata Dino Prizmic, o tenista de 19 anos já iguala sua melhor campanha em Grand Slams. Aos 18 anos, no ano passado, ele brilhou ao conquistar a vaga para a terceira rodada em Paris e em Wimbledon. Em caso de vitória, será a primeira vez que o tenista chega à quarta fase do Grand Slam disputado em Paris, na França.

Apesar da diferença de experiência entre os dois, João chega embalado pela confiança após duas vitórias consecutivas em Paris e vivendo um dos melhores momentos da carreira. Do outro lado, Djokovic tenta ampliar ainda mais sua história no saibro francês e segue em busca do 25º título de Grand Slam.

A emoção de João Fonseca com a vitória na segunda rodada em Roland Garros (Foto: Loic Wacziak / FFT)

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