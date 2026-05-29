Saiba quanto João Fonseca ganhou por vitória sobre Djokovic

O brasileiro João Fonseca conquistou a maior vitória de sua carreira nesta sexta-feira (29), ao superar Novak Djokovic na terceira rodada de Roland Garros. De quebra, o tenista de 19 anos faturou uma premiação de 285 mil euros (R$ 1.682.410,86). É a primeira vez que o carioca alcança as oitavas de final do Grand Slam francês.

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➡️VÍDEO: Rival de João Fonseca parece empurrar boleira em Roland Garros

➡️Qual era o tamanho de Djokovic com a idade de João Fonseca?

O torneio em Paris é um dos que mais distribui pontos e premiação ao longo do circuito. Antes de Roland Garros, apenas neste ano, João Fonseca já havia conquistado US$ 655 mil (R$ 3,28 milhões) em premiação no ano. Após as duas primeiras rodadas do Grand Slam francês, o brasileiro já havia garantido uma bolada financeira maior que a do seu primeiro título de ATP. O prêmio pelo ATP 250 de Buenos Aires, em 2025, foi de US$ 100,160 mil (R$ 508 mil).

A vitória sobre Novak Djokovic foi a segunda do brasileiro sobre um adversário do top-10. Até então, Fonseca havia superado apenas o russo Andrey Rublev, então 9º do mundo, na primeira rodada do Australian Open de 2025. O próximo rival do brasileiro será o vencedor do duelo entre Casper Ruud (17º) e Tommy Paul (26º).

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João FOnseca reage durante jogo contra Novak Djokovic na terceira rodada de Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

João Fonseca vence Djokovic

Na tarde desta sexta-feira (29), João Fonseca venceu Novak Djokovic em uma batalha épica que durou 4 horas e 53 minutos — o jogo mais longo disputado pelo sérvio em Roland Garros. João venceu de virada por 3 sets a 2 (parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5).

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