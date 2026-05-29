O início da partida de João Fonseca esteve nas mãos de Novak Djokovic, que era o grande favorito para a classificação em Roland Garros. O que se viu a partir do terceiro set, no entanto, deixou os fãs em choque ao redor do mundo. Nas redes sociais, o brasileiro foi muito exaltado após fechar a vitória de virada por 3 sets a 2.

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Torcida celebra atuação de João Fonseca

➡️ Qual era o tamanho de Djokovic com a idade de João Fonseca?

Brasileiro supera melhor desempenho em Paris

Com a histórica virada desta sexta-feira (29), contra o sérvio Novak Djokovic, o tenista de 19 anos ultrapassa sua melhor campanha em Grand Slams. Aos 18 anos, no ano passado, ele brilhou ao conquistar a vaga para a terceira rodada em Paris e em Wimbledon. Com a vitória, será a primeira vez que o brasileiro chega à quarta fase do Grand Slam disputado em Paris, na França.

Como foi o jogo entre João Fonseca e Djokovic?

O nervosismo ficou evidente para João Fonseca logo no início da partida, especialmente por atuar pela primeira vez na quadra Philippe Chatrier. Errando bastante, o brasileiro sofreu uma quebra logo no primeiro game e viu Novak Djokovic dominar a parcial, abrindo vantagem com mais uma quebra no quinto game. A reação começou quando João salvou três set points ao sacar em 1/5, 0/40, no game mais longo até então, antes de devolver uma das quebras e passar a equilibrar o confronto.

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No segundo set, o brasileiro confirmou seus serviços com mais tranquilidade até sofrer uma quebra no quinto game. João ainda teve a chance de devolver no oitavo, mas Djokovic salvou o break point, abriu vantagem e fechou a parcial pouco depois. Mesmo dois sets abaixo, Fonseca não se entregou: conseguiu sua primeira quebra antes do rival no terceiro set, abriu 3/0 após salvar dois break points em um game de quase oito minutos e controlou a parcial até fechar com dois aces consecutivos.

O embalo seguiu no quarto set, quando João aproveitou a última de cinco oportunidades de quebra logo no início. Djokovic reagiu e empatou a disputa, mas o brasileiro voltou a crescer nos momentos decisivos, conquistou nova quebra no fim da parcial e levou o jogo ao quinto set. Mesmo sendo quebrado primeiro na parcial decisiva, João respondeu imediatamente e manteve a pressão até conseguir a quebra definitiva no 11º game. Depois, confirmou a vitória com mais um ace para completar uma atuação histórica.

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O sérvio Novak Djokovic reage durante a partida de simples masculina contra o brasileiro João Fonseca no sexto dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson / Afp)

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