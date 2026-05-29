Rival de João Fonseca empurra boleira em Roland Garros
Atitude do espanhol Rafael Jodar após vitória gerou repercussão nas redes sociais
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Rival de João Fonseca ao posto de jovem talento em ascensão no tênis profissional, o espanhol Rafael Jodar causou polêmica durante vitória na segunda rodada de Roland Garros, nesta sexta-feira (29). Em uma das pausas para descanso, o tenista de 19 anos joga uma garrafa para um membro de sua equipe e empurra a boleira antes de deixar a quadra. Veja no vídeo abaixo.
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A atitude gerou polêmica e muitas críticas à atitude do tenista nas redes sociais. Jodar, atual número 29 do mundo, venceu o americano Alex Michelsen por 3 sets a 2, com parciais de com parciais de 7/6 (7/2), 6/7 (7/5), 4/6, 6/3 e 6/3 para avançar à terceira rodada. O próximo adversário do espanhol em Roland Garros será o compatriota Pablo Carreño Busta.
➡️Djokovic teria 'decidido' horário para enfrentar João Fonseca em Roland Garros
➡️Qual era o tamanho de Djokovic com a idade de João Fonseca?
Así no😡— Iván Aguilar (@ivabianconero) May 29, 2026
Rafael Jodar🇪🇸 avanzó a la segunda semana de #RolandGarros aunque lo que dio de qué hablar fue su comportamiento con una de la atajadoras al empujarla cuando salía de la cancha en uno de los descansos pic.twitter.com/uCrEqbFPF2
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Rivalidade entre Fonseca e Jodar
As comparações entre João Fonseca e Rafael Jodar eram frequentes, com os dois atletas da mesma idade sendo apontados como grandes destaques da nova geração. Porém, a rivalidade começou a esquentar no final de abril, com o duelo pela terceira rodada do Masters 1000 de Madri.
Na ocasião, o espanhol levou a melhor por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4), 6/4 e 1/6, em um jogo que ganhou contornos dramáticos — especialmente no terceiro set, quando Fonseca colocou a raiva para fora ao quebrar a raquete no saibro.
➡️Rafael Jodar ultrapassa João Fonseca no ranking após jogo em Roma
Em meados de maio, Jodar ultrapassou o brasileiro no ranking após avançar às quartas de final do Masters 1000 de Roma. Atualmente, João Fonseca aparece como o número 30 do mundo.
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