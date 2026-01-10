João Fonseca desiste também do ATP 250 de Adelaide; veja vídeo

Era grande a expectativa para o sorteio da chave do ATP 250 de Adelaide, na noite desta sexta (9), para a definição do primeiro adversário de João Fonseca na temporada. Mas o nome do brasileiro não aparece na chave principal, pois ele não se recuperou do incômodo na lombar que o fez desistir do ATP 250 de Brisbane, na semana passada.

- Nos últimos dias, focamos no tratamento e na recuperação da região lombar. Após treinar aqui em Adelaide, fiz uma avaliação com a minha equipe e decidimos concentrar os esforços no Australian Open - disse o brasileiro.

- Vou continuar me preparando em Adelaide por mais alguns dias e espero voltar para jogar aqui no ano que vem - concluiu o número 29 do mundo.

Como se vê nas imagens abaixo, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira parecia estar recuperado nos treinos em Adelaide:

De Adelaide, João Fonseca segue para Melbourne

Com a nova desistência, agora em Adelaide, o número 1 do Brasil segue para o Australian Open, onde, ano passado, furou o qualifying (ganhando três partidas) e alcançou a segunda rodada. Na estreia da chave principal, aos 18 anos, o carioca se tornou o mais jovem na história a ganhar de um top 10 em Melbourne. A vítima em questão foi o russo Andrey Rublev, então nono do mundo.

O primeiro Grand Slam da temporada começa no dia 19 (noite de 18, no Brasil).

Bia Haddad conhece rival

Sem João Fonseca, o Brasil será representado nas simples em Adelaide por Bia Haddad, que conheceu, na noite desta sexta-feira, sua rival de estreia na temporada. Será a canadense Victoria Mboko, de 19 anos e 18ª do ranking mundial, em confronto inédito.