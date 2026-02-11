12ª edição do Rio Open tem patrocinadores confirmados

Do próximo sábado (com o qualifying) até o dia 22, o Jockey Club Brasileiro, na Lagoa, recebe a 12ª edição do Rio Open. E entre os patrocinadores que seguem no único ATP 500 da América do Sul estão a Rolex e a Betnacional, enquanto a XP fará sua sua estreia no torneio.

Presente ao torneio desde a primeira edição, em 2014, a marca suíça de relógios também patrocina os quatro principais eventos do circuito mundial, os Grand Slams: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. E um dos embaixadores da marca é o número 1 do Brasil, João Fonseca, 33º melhor tenista do mundo.

- Nesta temporada, meu cronograma será mais intenso, mas espero jogar mais torneios importantes e continuar competindo contra jogadores do top 50. Quero continuar evoluindo como jogador e como pessoa, além de seguir acumulando boas semanas e conquistando cada vez mais títulos. Esse é meu objetivo. Sei o quanto vai ser difícil, mas ao mesmo tempo estou trabalhando duro para me colocar em posição de fazer grandes coisas - disse o jovem brasileiro, de 19 anos.

Também patrocinadora de João Fonseca, a XP estará pela primeira vez no torneio no Jockey Club:



- Estamos construindo uma plataforma proprietária de conteúdo e relacionamento com os nossos clientes, tendo o tênis como pilar central. Vamos conectar todas as nossas ações, da campanha com João Fonseca ao Rio Open, em uma narrativa única de transformação e orgulho nacional - conta Lisandro Lopez, CMO da XP Inc.

Head de Brand Experience da Betnacional, Jorge Peixoto comemora a presença da marca em mais uma edição do ATP 500 brasileiro:

- Estar no Rio Open como patrocinadora oficial reforça a essência da Betnacional. Acreditamos no esporte como plataforma de emoção, memória e transformação social e, por isso, estamos presentes em diferentes modalidades, sempre apoiando o esporte e eventos que dialogam com a paixão do torcedor. O Rio Open é um palco global, realizado no Brasil, que une excelência esportiva e entretenimento - valores que fazem parte do nosso DNA. Nosso objetivo é ir além da visibilidade, criando experiências que valorizem o fã, celebrem a história do esporte e fortaleçam o desenvolvimento esportivo no país - destaca.

Qualifying do Rio Open vai até domingo

Com a presença de três brasileiros (Thiago Monteiro, Pedro Boscardin e Igor Marcondes), o qualifying do Rio Open começa no sábado (14) e vai até domingo (15).