Luisa Stefani soma vitórias em 2026 e avança no WTA 1000, em Doha

Luisa Stefani conquistou sua nona vitória em 2026 nesta quarta-feira (11). Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira derrotou a russa Liudmila Samsonova e a tcheca Marie Bouzkova por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4), garantindo vaga nas quartas de final do WTA 1000 de Doha, no Qatar.

continua após a publicidade

Atual número 14 do mundo e líder do ranking nacional de duplas, a paulista faz um início de temporada sólido. Em seu primeiro compromisso do ano, no WTA 500 de Brisbane, Luisa alcançou a semifinal com vitórias expressivas sobre Magda Linette e Bernarda Pera, além de um triunfo épico nas quartas contra as cabeças de chave 4, Desirae Krawczyk e Ena Shibahara.

No Australian Open, a brasileira avançou até as quartas de final após uma batalha de 2h30 nas oitavas contra as americanas Dolehide e Krawczyk. Em fevereiro, pelo WTA 500 de Abu Dhabi, Stefani levou a melhor no "duelo de gigantes" contra a compatriota Bia Haddad Maia e a americana Taylor Townsend nas quartas de final.

continua após a publicidade

Agora, em solo catari, Stefani e Dabrowski terão pela frente a taiwanesa Hao-Ching Chan e a dinamarquesa Clara Tauson. A dupla entrou na chave na vaga das campeãs do Australian Open, Elise Mertens e Shuai Zhang, que desistiram do torneio. A partida está marcada para esta quinta (12), ainda sem horário definido.

➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

continua após a publicidade

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski (Foto: WTA / Esporte News Mundo)

Premiação do WTA 1000, em Doha

Ganhador US$ 195.000 R$ 984.750,00 Vice-campeão US$ 110.010 R$ 555.550,50 Semifinal US$ 59.000 R$ 297.950,00 Quartas de final US$ 30.400 R$ 158.080,00 Rodada 2 US$ 17.200 R$ 89.268,00 Rodada 1 US$ 11.500 R$ 59.570,00

+ Aposte no seu tenista favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.