Tênis

Luisa Stefani soma vitórias em 2026 e avança no WTA 1000, em Doha

A brasileira vem conquistando cada vez mais visibilidade no ranking mundial

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 11/02/2026
12:39
A brasileira Luisa Stefani em ação no Australian Open (Reprodução)
imagem cameraA brasileira Luisa Stefani em ação no Australian Open (Reprodução)
  Matéria
  • Mais Notícias

Luisa Stefani conquistou sua nona vitória em 2026 nesta quarta-feira (11). Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira derrotou a russa Liudmila Samsonova e a tcheca Marie Bouzkova por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4), garantindo vaga nas quartas de final do WTA 1000 de Doha, no Qatar.

Atual número 14 do mundo e líder do ranking nacional de duplas, a paulista faz um início de temporada sólido. Em seu primeiro compromisso do ano, no WTA 500 de Brisbane, Luisa alcançou a semifinal com vitórias expressivas sobre Magda Linette e Bernarda Pera, além de um triunfo épico nas quartas contra as cabeças de chave 4, Desirae Krawczyk e Ena Shibahara.

No Australian Open, a brasileira avançou até as quartas de final após uma batalha de 2h30 nas oitavas contra as americanas Dolehide e Krawczyk. Em fevereiro, pelo WTA 500 de Abu Dhabi, Stefani levou a melhor no "duelo de gigantes" contra a compatriota Bia Haddad Maia e a americana Taylor Townsend nas quartas de final.

Agora, em solo catari, Stefani e Dabrowski terão pela frente a taiwanesa Hao-Ching Chan e a dinamarquesa Clara Tauson. A dupla entrou na chave na vaga das campeãs do Australian Open, Elise Mertens e Shuai Zhang, que desistiram do torneio. A partida está marcada para esta quinta (12), ainda sem horário definido.

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski (Foto: WTA / Esporte News Mundo)
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski (Foto: WTA / Esporte News Mundo)

Premiação do WTA 1000, em Doha

GanhadorUS$ 195.000R$ 984.750,00

Vice-campeão

US$ 110.010

R$ 555.550,50

Semifinal

US$ 59.000

R$ 297.950,00

Quartas de final

US$ 30.400

R$ 158.080,00

Rodada 2

US$ 17.200

R$ 89.268,00

Rodada 1

US$ 11.500

R$ 59.570,00

circulo com pontos dentroTudo sobre

